Thủ tục bay “nhanh như một nốt nhạc” với VNeID và kiosk tự phục vụ

Từ hôm nay 1-12, hành khách của Vietnam Airlines trên các sân bay cả nước có thể bắt đầu hành trình nội địa với trải nghiệm “nhanh – gọn – tự chủ” khi toàn bộ quy trình làm thủ tục được rút gọn tối đa nhờ ứng dụng VNeID và hệ thống kiosk tự phục vụ.

Ghi nhận nhanh tại Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sáng nay, nhiều hành khách bất ngờ khi chỉ mất vài chục giây để hoàn tất thủ tục, tự in thẻ lên máy bay và đi thẳng vào khu vực an ninh mà không cần xếp hàng dài như trước. Với điều kiện không có hành lý ký gửi, hành khách chỉ cần quét VNeID hoặc thao tác tại kiosk là có thể làm trọn quy trình từ A đến Z.

5c02ce9f96201a7e4331.jpg
Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sáng 1-12. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Những trường hợp có hành lý ký gửi hoặc hành khách đặc biệt (người cao tuổi, trẻ em đi một mình, người cần hỗ trợ…) vẫn làm thủ tục theo quy trình truyền thống. Tuy nhiên, nhờ việc phân luồng mới, lượng người dồn vào quầy check-in giảm mạnh, giúp hạn chế ùn tắc và tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi.

Theo Vietnam Airlines, hành khách không có hành lý ký gửi được phép tự thực hiện toàn trình: mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh và lên máy bay thông qua sinh trắc học và định danh điện tử. Sau khi tự check-in tại kiosk, hành khách đi thẳng vào khu vực soi chiếu và ra cửa lên tàu bay qua hệ thống kiểm soát tự động.

a5d64e92142d9873c13c.jpg
Hành khách làm thủ tục xác thực khuôn mặt. Ảnh: ĐÌNH DƯ
ef3acf0a93b51feb46a4.jpg
Thủ tục vào sân bay nhanh hơn so với trước đây. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Ngọc Thanh (Hà Nội), một trong những hành khách trải nghiệm sớm, cho biết rất hài lòng với sự thay đổi này. “Công nghệ giúp quy trình nhanh hơn, gọn hơn và giảm đáng kể thời gian làm thủ tục. Đây là bước tiến quan trọng mang lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng”, ông Thanh chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Hồ Anh Vũ (TPHCM) cho biết trước đây việc xếp hàng dài luôn mất nhiều thời gian và mệt mỏi, nhưng giờ mọi thứ nhẹ nhàng và chủ động hơn rất nhiều. Anh Nguyễn Ngọc Quang Thái (TPHCM) cũng đánh giá cao việc tăng số lượng cổng kiểm soát tự động, giúp giảm ùn tắc và rút ngắn thời gian di chuyển trong sân bay.

Nhiều hành khách đặc biệt ấn tượng với việc sử dụng VNeID để qua cửa an ninh và lên máy bay. Chị Lê Thị Lan Anh (TPHCM) nhận xét: “Thay đổi này loại bỏ tình trạng chờ đợi kéo dài, tiết kiệm thời gian và giảm mệt mỏi cho hành khách”.

9bcf01185da7d1f988b6.jpg
Hành khách làm thủ tục toàn trình tại hệ thống kiosk tự phục vụ. Ảnh: ĐÌNH DƯ
dc63e274bdcb319568da.jpg
Giải pháp công nghệ trong hàng không giúp nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Việc triển khai đồng bộ giải pháp công nghệ trong hàng không được thực hiện theo Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp các hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines và Vietjet, hướng dẫn hành khách sử dụng căn cước công dân hoặc VNeID để thu nhận sinh trắc học, qua đó phục vụ quy trình kiểm soát an ninh và lên máy bay tự động đối với các chuyến bay nội địa.

Việc áp dụng đồng loạt từ đầu tháng 12 được kỳ vọng giúp ngành hàng không nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm ùn tắc tại sân bay và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành.

ĐÌNH DƯ

