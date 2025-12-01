Xã hội

Thông tin ban đầu vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội

Để dập tắt được vụ cháy xảy ra tại Nhà máy Bia Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã điều động 7 xe chữa cháy, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ...

Sáng 1-12, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra tại Nhà máy Bia Hà Nội (số 183, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà).

Theo đó, lúc gần 6 giờ cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại Nhà máy Bia Hà Nội.

2.jpg
Hiện trường vụ cháy

Cơ quan công an đã điều động 7 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với lực lượng an ninh tại cơ sở khẩn trương cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 2 của khối nhà 2 tầng nằm trong khuôn viên nhà máy bia. Bên trong chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy và sinh khói khí độc, đám cháy lan nhanh, có nguy cơ bùng phát lên mái và lan sang các nhà xưởng kế cận. Thậm chí, đám cháy có thể ảnh hưởng các khu dân cư lân cận. Lực lượng chức năng không phát hiện người mắc kẹt...

1.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận vụ cháy, nhanh chóng khống chế, không để cháy lan

Sau thời gian nỗ lực khống chế, đến gần 7 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng đã ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực còn lại của công trình và các nhà dân xung quanh.

dam-chay-bia HN.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy bên trong Nhà máy Bia Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Khoảng 7 giờ 20 phút, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường, phòng ngừa cháy bùng phát trở lại. Đến 8 giờ 15 phút ngày 1-12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

2.jpg
1.jpg
Các lực lượng có mặt ở hiện trường để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: TTXVN

Hiện nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

GIA KHÁNH

