Lưu giữ giá trị gia đình qua phong trào "Người con hiếu thảo"

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM, chia sẻ, qua 30 năm triển khai, phong trào “Người con hiếu thảo” đã góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Quang cảnh tọa đàm

Đồng chí đề xuất, 2 đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để phát hiện và tôn vinh thêm nhiều gương tiêu biểu, đặc biệt là người con, người cháu luôn chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà chu đáo trong đời sống thường ngày.

Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân trao đổi tại tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân cũng kiến nghị, bên cạnh tiêu chí chăm lo tốt gia đình, cần chú trọng các tiêu chí về tham gia đóng góp xã hội, hoạt động thiện nguyện, nhằm lan tỏa sâu sắc hơn tinh thần hiếu nghĩa trong cộng đồng.

Với anh Nguyễn Lê Phi Long, hội viên Hội LHTN Việt Nam xã Bình Hưng, việc được tuyên dương “Người con hiếu thảo” năm 2023 không chỉ là niềm tự hào, mà còn nhắc nhở bản thân sống gương mẫu, tận tâm hơn trong việc phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn nề nếp gia đình và lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa đến người trẻ. “Lòng hiếu thảo không đến từ những điều lớn lao, nó được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ, đó là một lời hỏi thăm, một bữa cơm cùng gia đình, hay sự quan tâm chân thành dành cho cha mẹ mỗi ngày…”, anh Long chia sẻ.

Anh Nguyễn Lê Phi Long trao đổi tại tọa đàm

Anh Long cho rằng, thời gian tới cần tăng cường lồng ghép phong trào “Người con hiếu thảo” với các cuộc vận động như “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để giá trị hiếu thảo không chỉ được nhắc đến mà còn được thực hành thường xuyên.

Trung úy Phạm Hữu Đạt phát biểu tại tọa đàm

Trao đổi tại chương trình, Trung úy Phạm Hữu Đạt, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh, lòng hiếu thảo với gia đình là nền tảng xây dựng tình yêu đất nước, phụng sự Tổ quốc, hình thành sức mạnh đoàn kết trong mỗi chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí cũng đề xuất, cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, đưa các chuyên đề về “Chữ hiếu trong thời đại Hồ Chí Minh”, “Vai trò của gia đình đối với người quân nhân” vào chương trình giáo dục thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Linh trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu. Đây đều là những gợi mở, giải pháp thiết thực để ban tổ chức tiếp tục nghiên cứu, triển khai phong trào “Người con hiếu thảo” đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh khẳng định, hội sẽ tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa phong trào đến các tầng lớp nhân dân. Phối hợp tổ chức các lớp kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; trang bị kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho hội viên.

Qua 30 năm triển khai phong trào (1995-2025), đã có hơn 9.000 gương điển hình được tuyên dương “Người con hiếu thảo” các cấp, trong đó có 1.494 gương được tuyên dương cấp thành phố.

CẨM TUYẾT