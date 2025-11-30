TPHCM tuyên dương 184 gương “Người con hiếu thảo” năm 2025

Tham dự chương trình có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc trao bằng khen đến các gương "Người con hiếu thảo"

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương 184 gương “Người con hiếu thảo”; đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động phong trào đơn thuần mà còn là hành trình gieo những hạt giống tốt đẹp, thiện lành vào mỗi gia đình, tế bào của xã hội, mỗi khu dân cư và toàn thành phố. Qua đó góp phần bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại chương trình

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đoàn thể chính trị - xã hội TPHCM, địa phương tiếp tục quan tâm, phát động phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển hình “Người con hiếu thảo”. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền để phong trào lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn trong cộng đồng. Các cơ sở giáo dục cũng cần tích cực lồng ghép nội dung giáo dục về đạo đức, truyền thống hiếu nghĩa vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tin tưởng rằng, phong trào “Người con hiếu thảo” sẽ tiếp tục duy trì bền vững, giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc; trở thành giải pháp hiệu quả trong việc góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, người dân có trình độ, kỹ năng, tôn trọng pháp luật, sống nhân văn, nhân ái, nghĩa tình, tiến bộ, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng dân cư, thành phố và Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng và đồng chí Ngô Minh Hải trao bằng khen đến các gương "Người con hiếu thảo"

Từ năm 1995, Hội LHTN Việt Nam TPHCM và Hội LHPN Việt Nam TPHCM đã khởi xướng phong trào “Người con hiếu thảo”. Từ những hoạt động ban đầu còn rất giản dị, phong trào dần lan rộng, chạm đến từng nếp nhà, tuyến hẻm, cộng đồng dân cư. Đến nay, phong trào đã trở thành một điểm nhấn văn hóa của thành phố mang tên Bác, với 1.494 gương “Người con hiếu thảo” cấp thành phố và hơn 7.800 gương “Người con hiếu thảo” tại cơ sở được tuyên dương.

Tại chương trình, các gương “Người con hiếu thảo” đã cùng giao lưu, chia sẻ câu chuyện vượt nghịch cảnh, sống hiếu thảo và có trách nhiệm với gia đình.

Như anh Đinh Thành Tâm (phường Tân Hiệp) bị khuyết tật bẩm sinh và mẹ anh cũng chịu ảnh hưởng của bệnh tật. Chính tình yêu thương đã trở thành sợi dây gắn kết họ. Anh không chỉ chăm sóc, mà còn dùng sự lạc quan và mạnh mẽ của mình để giúp mẹ vượt qua những mặc cảm, cơn đau bệnh tật. Anh tìm mọi cách kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và lo thuốc thang cho mẹ.

Các gương điển hình giao lưu tại chương trình

Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Sương (phường Sài Gòn) thuộc diện chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha bỏ đi từ khi chị còn nhỏ, mẹ của chị hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, em gái bị ảnh hưởng chất độc da cam, thần trí không ổn định. Một mình chị Sương gánh vác kinh tế gia đình, vừa chăm sóc mẹ và em, vừa đi làm thêm để trang trải thuốc men và sinh hoạt, thậm chí gác lại hạnh phúc riêng của mình...

CẨM TUYẾT