Quảng Ngãi: Đề nghị đầu tư khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở sông Đăk Bla

Ngày 1-12, ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đã đề nghị UBND tỉnh đầu tư khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở sông Đăk Bla, đoạn nối tiếp cầu Kon Braih và đoạn qua thôn 10, làng Kon Skôi, với kinh phí dự kiến khoảng 110 tỷ đồng.

Sông Đak Bla qua địa bàn xã Kon Braih bị sạt lở

Sông Đăk Bla chảy qua địa bàn xã dài khoảng 2.500m. Trong đó, đoạn qua trung tâm thường chịu nước lớn vào mùa mưa, gây sạt lở nghiêm trọng. Nhiều vị trí đã uy hiếp trực tiếp khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ. Năm 2024, Nhà nước đã đầu tư kè chống sạt lở sông Đak Snghé dài 700m, nhưng nhiều vị trí khác chưa được xây dựng, tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ trong mùa mưa lũ.

Suối Đăk Ter qua xã Tu Mơ Rông bị sạt lở nghiêm trọng

Cùng ngày, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết xã đã đề xuất UBND tỉnh đầu tư kè chống sạt lở suối Đăk Ter để bảo vệ dân cư và hạ tầng. Dự án này từng được HĐND tỉnh Kon Tum (trước đây) phê duyệt với chiều dài 1,8km, tổng vốn hơn 77 tỷ đồng, dự kiến thi công năm 2022 trong 3 năm, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai do thiếu vốn.

Sạt lở uy hiếp hạ tầng xã Tu Mơ Rông

Hiện suối Đăk Ter đang sạt lở nghiêm trọng. Bờ suối bị khoét sâu thành vách đứng, đất sụt lún từng mảng; nhiều nhà dân sát mép suối đã bị xói hàm ếch, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Sạt lở tiếp tục lan vào khu dân cư, chợ, Quốc lộ 40B, uy hiếp đời sống hàng trăm người dân.

Khu giãn dân Mô Pả cũng đứng trước nguy cơ bị dòng suối khoét xuyên, không thể bố trí dân ở theo kế hoạch. Sạt lở đã cuốn trôi nhà bếp của một hộ dân trong xã.

HỮU PHÚC

