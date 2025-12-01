Gỡ vướng sổ hồng, vẫn tiếp tục vướng

Nhiều căn hộ, nhà đất tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM dù đã được gỡ vướng để cấp sổ hồng nhưng đến nay vẫn bị “treo”.

Gỡ vướng xong, vẫn phải chờ

Theo thống kê của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM (VPĐKĐĐ), từ khi được thành lập, Tổ công tác 1645 (gọi tắt của Tổ Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM, do Giám đốc Sở NN-MT làm tổ trưởng - PV) đã tổ chức hơn 40 cuộc họp với khoảng 200 dự án được đưa ra xem xét gỡ vướng.

Buổi làm việc của Tổ công tác 1645 về tháo gỡ vướng cấp sổ hồng cho cư dân một dự án chung cư

Theo đó, có 165/200 dự án, tương đương với 84.055 căn nhà sẽ được cấp sổ hồng; với 35 hồ sơ còn vướng mắc, phải phối hợp các sở ngành liên quan để tiếp tục tháo gỡ. Đến nay, chủ đầu tư (CĐT) đã nộp gần 34.000 hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho người mua. Trong đó, VPĐKĐĐ đã cấp sổ hồng cho hơn 20.700 hồ sơ; đang hoàn thiện trình ký 1.092 hồ sơ; chờ người mua nhà đóng thuế trước bạ 8.739 hồ sơ; đã phát hành phiếu chuyển thuế 30.659 hồ sơ; chưa phát hành phiếu chuyển thuế 3.216 hồ sơ. Như vậy, mặc dù tổ công tác đã họp tháo gỡ, nhưng còn rất nhiều căn hộ chưa được CĐT nộp hồ sơ để cấp sổ hồng.

Điển hình là dự án chung cư Tín Phong, phường Đông Hưng Thuận, do Công ty TNHH SX-TM-XD Tín Phong (Công ty Tín Phong) làm CĐT, được đưa vào sử dụng hơn 10 năm qua nhưng chưa được cấp sổ cho cư dân. Dự án có 2 tháp chung cư A, B với 408 căn hộ. Trong quá trình triển khai dự án có nhiều sai phạm, như: CĐT tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần tiện ích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp; tranh chấp với Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh), đơn vị mua lại 387 căn hộ và đã chuyển nhượng bàn giao cho khách hàng.

Ngày 18-6, trong cuộc họp với Tổ công tác 1645, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác, đã kết luận, trước mắt đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà. Đối với những sai phạm mà CĐT chưa khắc phục, buộc phải có văn bản cam kết khắc phục. Trên thực tế đã 5 tháng trôi qua nhưng thủ tục cấp sổ hồng cho người dân vẫn chưa được CĐT thực hiện. Anh Đoàn Văn Tuyên, cư dân tại chung cư Tín Phong, bức xúc: “Khi nghe tin sẽ được cấp sổ hồng, cư dân mừng lắm. Thế nhưng đến nay, người dân vẫn dài cổ chờ sổ. Nhiều lần chúng tôi đến liên hệ CĐT nhưng chỉ nhận được câu trả lời chưa có thông tin gì. Rất mong các sở ngành tiếp tục có biện pháp buộc CĐT phải thực hiện nghĩa vụ của mình, không thể để khách hàng chờ mãi”.

Tại chung cư K26, phường Hạnh Thông, do Ban Quản lý dự án 98 (Bộ Quốc phòng) làm CĐT, 16 năm qua, 640 hộ dân nơi đây vẫn chờ sổ hồng. Theo ông Bùi Thanh Tùng, ngụ nhà số A3, cư dân đã nhiều lần yêu cầu CĐT làm thủ tục cấp sổ nhưng CĐT cứ hứa hẹn.

Tháng 6-2025, người dân rất vui mừng khi được Tổ công tác 1645 gỡ vướng pháp lý nhưng đến nay vẫn chưa thấy sổ hồng. Đối với chung cư này, Tổ công tác 1645 đã đề nghị CĐT thực hiện 3 nội dung: phối hợp với UBND phường để rà soát, phân loại hiện trạng xây dựng các căn hộ tại dự án; báo cáo đề xuất cụ thể gửi VPĐKĐĐ đối với nội dung liên quan đến những hạng mục xây dựng không đúng vị trí theo bản vẽ tổng mặt bằng được phê duyệt, việc nghiệm thu công trình hoàn thành và bàn giao hạ tầng của dự án; liên hệ VPĐKĐĐ và phối hợp với Phòng Quản lý đất để làm rõ về cơ cấu sử dụng đất của dự án... Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi do Công ty CP Đầu tư xây dựng giải trí Đại Dương và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP Thủ Đức làm CĐT vẫn chưa được cấp sổ dù đã được Tổ công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc...

Sẽ cứng rắn với chủ đầu tư chây ì

Vì sao có tình trạng đã tháo gỡ nhưng vẫn vướng? Trở lại dự án chung cư Tín Phong, chúng tôi được biết ngày 14-11, VPĐKĐĐ đã có buổi làm việc với đại diện 2 công ty Tín Phong và công ty Hưng Thịnh. Đại diện công ty Hưng Thịnh cho biết đã thực hiện theo yêu cầu của Tổ công tác 1645 nhưng đến nay vẫn chưa nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng vì chưa nhận được giấy chứng nhận từ công ty Tín Phong. Trong khi đó, đại diện Tín Phong cho rằng, công ty sẽ tiếp tục có văn bản báo cáo chi tiết về nghĩa vụ của CĐT và cung cấp hồ sơ pháp lý kèm theo. Tuy nhiên, công ty chưa thể cung cấp giấy chứng nhận cho công ty Hưng Thịnh vì hai bên chưa đạt những thỏa thuận chung.

Liên quan đến việc chậm thực hiện cấp sổ hồng tại chung cư K26, ông Bành Văn Trần Vinh, Trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, phường Hạnh Thông, cho biết, sau khi nhận được văn bản của Tổ công tác 1645, phường đã chủ động mời CĐT đến làm việc và yêu cầu cung cấp những giấy tờ liên quan. Chung cư K26 trong quá trình xây dựng, sử dụng chưa đúng với quy hoạch và thiết kế ban đầu. Phường sẽ có văn bản báo cáo lại Tổ công tác 1645 và đề nghị tổ tiếp tục hướng dẫn gỡ vướng.

Qua những cuộc họp của Tổ công tác 1645 về tháo gỡ vướng mắc, Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng nhận định, các CĐT đều cầu thị và tiếp thu những vấn đề mà tổ công tác phân tích, kết luận. Có những dự án được tháo gỡ rất nhanh. Bên cạnh những dự án có thể kết luận ngay, cũng có những dự án mà CĐT phải có thời gian thực hiện một số thủ tục. Với những trường hợp này, tổ công tác sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người dân trước và tiếp tục giám sát CĐT cho đến khi hoàn thành trách nhiệm. “Hiện nay, Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn quy định, nếu CĐT trong quá trình thực hiện dự án có phát sinh trách nhiệm mà chưa hoàn thành thì các cơ quan chức năng có thể dùng một số biện pháp cứng rắn. Cụ thể, CĐT vi phạm sẽ không được xem xét bất kỳ dự án mới nào tại các tỉnh, thành trên cả nước. Đồng thời, những thông tin về vi phạm của CĐT sẽ được đưa lên trang thông tin của bộ và trang thông tin địa phương. Giải pháp này là hết sức cần thiết để buộc CĐT hoàn thành nhiệm vụ với người mua nhà”, ông Nguyễn Toàn Thắng thông tin.

THANH HIỀN