Tổng thống Mỹ công bố khởi động đàm phán về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES/TASS

Theo TASS, trong phát biểu trước báo chí, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Chúng tôi đã bắt đầu đàm phán. Tôi nghĩ đó sẽ là một thỏa thuận tốt cho mọi người, rất quan trọng từ góc độ an ninh quốc gia”. Ông cũng nhấn mạnh Washington và châu Âu đã đạt được sự đồng thuận trên nhiều vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán này.

Các cuộc thảo luận gần đây giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland tập trung vào cách giải quyết quan ngại an ninh của Washington tại Bắc Cực trong khi vẫn tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch đối với Greenland. Cuộc gặp giữa các quan chức ba bên diễn ra vào cuối tháng 1 vừa qua, nhằm mở rộng vai trò và hiện diện của Mỹ trên đảo này mà không đòi hỏi chuyển giao chủ quyền. Hiện các bên vẫn chưa công bố chi tiết đầy đủ về nội dung đàm phán, nhưng giới phân tích cho rằng thỏa thuận này, nếu đạt được, sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới an ninh và cán cân chiến lược ở khu vực Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã xây dựng được “khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai” liên quan tới Greenland và khu vực Bắc Cực tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vào trung tuần tháng 12-2025. Theo đó, Tổng thống Trump đã quyết định hoãn việc áp thuế bổ sung đối với một số nước châu Âu, vốn được đưa ra nhằm gây sức ép trong đàm phán.

KHÁNH MINH