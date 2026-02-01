Thế giới

Tiêu điểm

Tổng thống Mỹ công bố khởi động đàm phán về Greenland

SGGPO

Ngày 1-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán về tương lai của Greenland – vùng tự trị thuộc Đan Mạch, chính thức bắt đầu. 

1464261.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES/TASS

Theo TASS, trong phát biểu trước báo chí, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Chúng tôi đã bắt đầu đàm phán. Tôi nghĩ đó sẽ là một thỏa thuận tốt cho mọi người, rất quan trọng từ góc độ an ninh quốc gia”. Ông cũng nhấn mạnh Washington và châu Âu đã đạt được sự đồng thuận trên nhiều vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán này.

Các cuộc thảo luận gần đây giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland tập trung vào cách giải quyết quan ngại an ninh của Washington tại Bắc Cực trong khi vẫn tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch đối với Greenland. Cuộc gặp giữa các quan chức ba bên diễn ra vào cuối tháng 1 vừa qua, nhằm mở rộng vai trò và hiện diện của Mỹ trên đảo này mà không đòi hỏi chuyển giao chủ quyền. Hiện các bên vẫn chưa công bố chi tiết đầy đủ về nội dung đàm phán, nhưng giới phân tích cho rằng thỏa thuận này, nếu đạt được, sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới an ninh và cán cân chiến lược ở khu vực Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã xây dựng được “khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai” liên quan tới Greenland và khu vực Bắc Cực tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vào trung tuần tháng 12-2025. Theo đó, Tổng thống Trump đã quyết định hoãn việc áp thuế bổ sung đối với một số nước châu Âu, vốn được đưa ra nhằm gây sức ép trong đàm phán.

Tin liên quan
KHÁNH MINH

Từ khóa

Mỹ Châu Âu Greenland NATO Bắc Cực an ninh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn