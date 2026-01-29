FED giữ nguyên lãi suất

Chủ tịch FED Jerome Powell thông báo quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp báo ngày 28-1 (giờ địa phương). Ảnh: XINHUA

Với tỷ lệ phiếu thuận 10/12, giới chức FED lựa chọn duy trì trạng thái hiện tại, dựa trên nhận định rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu ổn định. Tuy nhiên, nội bộ FED đã xuất hiện sự chia rẽ khi hai thành viên Hội đồng Thống đốc FED là Stephen Miran và Christopher Waller bỏ phiếu phản đối, đề nghị cắt giảm 0,25%.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh FED đang phải đối mặt với sức ép chính trị ngày càng lớn từ Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Việc giữ nguyên lãi suất được xem là một bước đi thận trọng của các nhà hoạch định chính sách nhằm cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và việc bảo vệ tính độc lập của ngân hàng trung ương trước áp lực từ phía Nhà Trắng.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lên tiếng khẳng định lại chính sách đồng USD mạnh. Phát biểu này lập tức giúp "đồng bạc xanh" phục hồi sau khi bị sụt giảm mạnh do những tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc không lo sợ đồng tiền suy yếu. Ông Scott Bessent cũng bác bỏ thông tin Mỹ can thiệp bán USD đổi lấy Yen Nhật và tin rằng việc giảm thâm hụt thương mại sẽ giúp đồng nội tệ mạnh lên một cách tự nhiên.

PHƯƠNG NAM