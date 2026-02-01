Giá trị của lá phiếu tín nhiệm

Kết quả thăm dò dư luận của Hãng thông tấn Kyodo mới nhất cho thấy, liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ tự do (LDP) của Thủ tướng Sanae Takaichi dẫn đầu, đang ở vị thế thuận lợi để giành lại đa số ghế trước thềm tổng tuyển cử Hạ viện Nhật Bản ngày 8-2.

Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo khảo sát, liên minh LDP - đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) có thể đạt ít nhất 233/465 ghế, vừa đủ ngưỡng kiểm soát hạ viện. Nếu kịch bản này thành hiện thực, đây sẽ là một “lá phiếu tín nhiệm” quan trọng của cử tri dành cho bà Takaichi sau hơn 3 tháng cầm quyền. Điều đáng nói là trước khi hạ viện bị giải tán, liên minh LDP-JIP chỉ giữ đa số mong manh, phần nhiều nhờ sự ủng hộ của một số nghị sĩ độc lập.

Thêm một tín hiệu tích cực cho liên minh LDP-JIP từ kinh tế. Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 30-1, năm 2025, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng 0,8%, đánh dấu lần tăng trưởng đầu tiên sau 4 năm sụt giảm. Động lực chính đến từ sự bứt phá của ngành linh kiện điện tử và sản xuất ô tô, bất chấp áp lực từ thuế quan của Mỹ.

Thủ tướng Takaichi nhậm chức từ tháng 10-2025, đã định vị mình bằng thông điệp tài khóa “quyết đoán nhưng trách nhiệm”: sẵn sàng chi tiêu để kích thích kinh tế, nhưng không đánh đổi kỷ luật ngân sách. Cách tiếp cận này dường như đang tạo được sự đồng thuận tương đối.

Kết quả bầu cử còn là phép thử sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Takaichi, khi bà từng tuyên bố sẽ lập tức từ chức nếu liên minh LDP-JIP mất quyền kiểm soát hạ viện. Nếu thắng, bà sẽ có thêm dư địa để triển khai các ưu tiên từ cải cách thuế, đầu tư công nghệ đến điều chỉnh chính sách quốc phòng trong bối cảnh an ninh Đông Á biến động.

Cũng theo các nhà phân tích, một số đảng mới nổi, nhất là đảng dân túy Sanseito, chưa đủ sức đe dọa trực tiếp liên minh LDP-JIP, trong khi liên minh đối lập chính mới thành lập - Liên minh Cải cách trung dung (CRA), vẫn loay hoay trong việc mở rộng ảnh hưởng.

Dù vậy, khoảng 20% số cử tri vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho đảng nào. Con số này đủ lớn để tạo ra những chuyển động bất ngờ trong chặng nước rút của cuộc tổng tuyển cử.

KHÁNH MINH