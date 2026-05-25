Sáng 25-5, giá vàng trong nước tăng nhẹ, thế giới phục hồi mạnh

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC, Doji và Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 158,5 - 159 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 - 162 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 25-5 (giờ Việt Nam) lên 4.567,1 USD/ounce, tăng hơn 58 USD/ounce so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 145,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16,8 - 17,3 triệu đồng/lượng (so với cuối tuần trước ở mức 17,6 - 18,1 triệu đồng/lượng).

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần tại thị trường châu Á sáng nay bật tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu lao dốc, về dưới mốc 100 USD/thùng sau những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm hơn 5,4 USD/thùng, tương đương mất 5,2%, xuống còn 98,1 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York cũng giảm 5,2 USD/thùng, tương đương 5,4%, còn 91,4 USD/thùng.

Trong tuần trước, giá vàng đã ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp khi tiến trình đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc, kéo theo làn sóng bán tháo trái phiếu và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Thị trường hiện không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất trong phần còn lại của năm nay gây bất lợi cho giá kim loại quý này.

NHUNG NGUYỄN