Giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng trong ngày cuối tuần

Sau khi đứng giá vào hôm trước, giá vàng trong nước ngày 23-5 tiếp tục giảm khi giá vàng thế giới lùi sát 4.500 USD/ounce.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC, Doji và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước, niêm yết ở mức 158- 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161-161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ngày 23-5 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.509,69 USD/ounce, giảm gần 34 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 22-5. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 143,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,6-18,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục biến động mạnh khi thị trường đan xen kỳ vọng và hoài nghi về khả năng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 tháng. Đà giảm sâu của giá dầu trong 2 phiên liên tiếp đã giúp giảm bớt áp lực mất giá đối với vàng. Tuy nhiên, đồng USD tăng trở lại cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao đã gây sức ép lên thị trường kim loại quý, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Cùng với đó, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có động thái bán ròng cũng gây sức ép lên giá kim loại quý này. Cụ thể, Quỹ này đã bán ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.034,9 tấn vàng. Lũy kế trong tuần này, quỹ đã bán ròng 2,5 tấn vàng, sau khi mua ròng 3,5 tấn vàng trong tuần trước.

NHUNG NGUYỄN