Phát hiện cơ sở sản xuất hàng chục ngàn gói băng vệ sinh giả

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện cơ sở sản xuất băng vệ sinh giả tại xã Yên Mỹ, thu giữ 48.220 gói thành phẩm cùng hơn 525.000 miếng chưa đóng gói và nhiều máy móc, bao bì phục vụ sản xuất.

Chiều 25-5, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất băng vệ sinh giả tại xã Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), thu giữ hàng chục ngàn gói thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) đã phối hợp Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra xe tải biển kiểm soát 29H do ông Nguyễn Xuân Th. điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 11.040 gói băng vệ sinh mang các nhãn hiệu “Kotex”, “Thạch Thảo” có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Chủ lô hàng được xác định là bà Đỗ Thị T., trú tại xã Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên). Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở đóng gói tại xã Yên Mỹ. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Đỗ Thị T. tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức sản xuất, đóng gói băng vệ sinh.

Lực lượng chức năng tạm giữ thêm 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu “Kotex”, “Lisa”, “Diana”, “Ánh Dương”, “Việt Thái”, “Thạch Thảo”; hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói; gần 2 tấn bao bì cùng nhiều tem nhãn, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Đỗ Thị T. khai nhận đã mua nguyên liệu, bao bì, sau đó sử dụng máy hàn nhiệt để đóng gói sản phẩm tại cơ sở rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả xác minh từ các chủ sở hữu nhãn hiệu “Kotex”, “Lisa”, “Diana”, “Ánh Dương”, “Việt Thái”, “Thạch Thảo” đều xác nhận số hàng hóa bị thu giữ không phải sản phẩm do các doanh nghiệp này sản xuất hoặc cho phép gia công, đóng gói. Các doanh nghiệp cũng khẳng định không ký hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc ủy quyền cho hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị T. sản xuất các sản phẩm mang các nhãn hiệu trên.

Các nhãn hiệu băng vệ sinh bị làm giả vừa được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm, tính theo giá hàng thật trên thị trường, ước tính gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc có dấu hiệu tội “Sản xuất hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đến ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

PHÚC VĂN