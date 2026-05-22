Kéo dài thời gian rà soát biện pháp chống bán phá giá cáp thép dự ứng lực

Ngày 22-5, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ký quyết định gia hạn thêm 3 tháng việc rà soát biện pháp chống bán phá giá đang áp dụng với sản phẩm cáp thép dự ứng lực nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.

Ảnh minh họa: MOIT

Theo quyết định, Bộ Công thương gia hạn thời gian điều tra rà soát thêm 3 tháng. Thời hạn kết thúc điều tra được kéo dài đến ngày 21-10-2026.

Trước đó, ngày 21-1-2026, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ 3 nước nêu trên.

Theo hồ sơ vụ việc, biện pháp chống bán phá giá đã được Việt Nam áp dụng trước đó đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực nhập khẩu từ 3 thị trường này. Thông qua quá trình rà soát, cơ quan quản lý xem xét lại mức thuế chống bán phá giá sau một thời gian áp dụng để đánh giá biện pháp hiện hành còn phù hợp hay không.

Quá trình rà soát sẽ xem xét tình hình nhập khẩu, mức độ bán phá giá của hàng hóa nước ngoài và tác động đối với ngành sản xuất thép trong nước. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý có thể giữ nguyên, điều chỉnh hoặc chấm dứt biện pháp chống bán phá giá đang áp dụng theo quy định pháp luật về phòng vệ thương mại.

Theo Bộ Công thương, việc gia hạn nhằm có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan các vấn đề liên quan vụ việc, căn cứ điều 82 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017.

PHÚC HẬU

