Giá vàng giảm theo đà của vàng thế giới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4-11, giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của vàng thế giới.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều 3-11, báo giá ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý, chiều mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng và chiều bán giảm 800.000 đồng/lượng, giao dịch vàng miếng SJC ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở mức 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 4-11 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 3.987,3 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 127,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18-20 triệu đồng/lượng.

Theo các nhà phân tích, sự sụt giảm trên thị trường vàng hiện nay chỉ là tạm thời và kim loại quý này vẫn đang trên đà đạt mức 4.200 USD/ounce và có thể cao hơn nữa trong quý I năm 2026.

ĐỨC MẠNH