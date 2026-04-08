Sáng 8-4: Giá vàng bật tăng 4,5-4,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 8-4 tăng mạnh theo đà bứt phá của giá vàng thế giới.

Vào khoảng 8 giờ 45, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 4,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 173,8 triệu đồng/lượng mua vào và 177 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 174 triệu đồng/lượng mua vào và 177 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 4,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, lên 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 8-4 (giờ Việt Nam) lên 4.804,1 USD/ounce, tăng gần 100 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 7-4. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 152,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 24,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 23,7- 23,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

