“Chim công làng múa” Dương Lệ Bình đưa vũ kịch “Khổng tước” đến Hà Nội

Theo dự kiến, vũ kịch "Khổng tước" sẽ được trình diễn tại Hà Nội vào tháng 3-2026 với phiên bản tái dựng năm 2022, phiên bản được đánh giá đạt độ hoàn thiện cao nhất sau hơn một thập niên phát triển.

Đó là thông tin đưa ra từ ban tổ chức chương trình họp báo về đêm diễn, ngày 19-1.

Cảnh trong vở diễn

Khổng tước là tác phẩm gắn liền với tên tuổi Dương Lệ Bình, nghệ sĩ múa nổi tiếng được mệnh danh là “Chim công làng múa” của Trung Quốc. Trên hành trình sáng tạo, khi đã nắm bắt được “hình” và “thần” của Khổng tước, Dương Lệ Bình tiếp tục đi xa hơn, mong muốn kể một câu chuyện sâu sắc hơn về sự sống, con người và tình yêu.

Vũ kịch ra đời năm 2012, nhanh chóng tạo nên một hiện tượng nghệ thuật. Sau hơn 10 năm, phiên bản năm 2022 được tái dựng hoành tráng, với hình thức sân khấu hoàn toàn mới, được trau chuốt kỹ lưỡng về vũ đạo, mỹ thuật, âm nhạc và ánh sáng. Từ năm 2023 đến năm 2024, Khổng tước lưu diễn tại hơn 40 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu…. Đến năm 2025, vũ kịch hoàn thành cột mốc hơn 700 suất diễn kể từ khi công diễn, khẳng định sức sống bền bỉ và sức lan tỏa mạnh mẽ trên sân khấu đương đại.

Cảnh diễn trong vở Khổng tước

Chia sẻ về tác phẩm, Dương Lệ Bình cho biết: “Khổng tước là một vũ kịch khiến người ta cảm thấy kỳ diệu. Nó kể câu chuyện về thiên nhiên, sinh mệnh, trưởng thành, nhân tính và tình yêu. Nó chảy trong cơ thể tôi, tuôn trào và biểu đạt ra ngoài một cách tự nhiên”. Theo nghệ sĩ, đây là hành trình nghệ thuật gắn liền với những chiêm nghiệm cá nhân về cuộc sống và con người.

VĨNH XUÂN