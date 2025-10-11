Công diễn vũ kịch “Hồ Thiên Nga”

Tối 11-10, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) công diễn suất đầu tiên vũ kịch Hồ thiên nga của nhà soạn nhạc vĩ đại Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Vũ kịch Hồ Thiên Nga đã không còn quá xa lạ đối với những khán giả yêu mến loại hình nghệ thuật hàn lâm. Giai điệu âm nhạc trữ tình lãng mạn và bi thương của Tchaikovsky đã góp phần đưa tác phẩm thành công rực rỡ và trở thành một trong những vở vũ kịch lừng danh nhất của thế giới.

Câu chuyện tình yêu giữa Hoàng tử Siegfried và Công chúa Odette trong vở vũ kịch "Hồ Thiên Nga" tạo nhiều cảm xúc cho khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở vũ kịch 3 màn xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Hoàng tử Siegfried và Công chúa Odette - một chuyện tình bi thảm và kịch tính, tràn ngập đam mê và sự phản bội. Đặc biệt, trong màn 3 của vở, Thiên nga đen Odile sẽ thực hiện 32 cú xoay fouetté cực khó.

Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Khang Ninh và Lê Đức Anh trong vở vũ kịch "Hồ Thiên Nga". Ảnh: THÚY BÌNH

Vào tháng 8-2025, trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Giai điệu mùa thu của HBSO, trích đoạn ballet Hồ Thiên Nga đã ra mắt và tạo được ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo khán giả.

Từ sức hút đặc biệt của vở vũ kịch, HBSO đã đầu tư dàn dựng phiên bản đầy đủ nhất của Hồ Thiên Nga, với hàng loạt phân cảnh trình diễn nhiều cảm xúc. Lần công diễn này cũng đánh dấu bước ngoặt trong tổ chức biểu diễn của HBSO và với cả nền nghệ thuật ballet Việt Nam.

Các nghệ sĩ trẻ Đoàn Vũ kịch HBSO tạo sức cuốn hút với khán giả bằng tài năng và kỹ thuật trình diễn đặc sắc. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở được đầu tư dàn dựng chỉn chu, với sự hợp tác và hỗ trợ về chuyên môn của Trường Trung cấp Múa TPHCM và Sasa Ballet.

Vở vũ kịch "Hồ Thiên Nga" với nhiều màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: THÚY BÌNH

Tập thể nghệ sĩ HBSO phát huy kỹ thuật trình diễn ballet cổ điển đồng bộ để tạo vẻ đẹp và sức hấp dẫn cho vở vũ kịch "Hồ Thiên Nga". Ảnh: THÚY BÌNH

Vở vũ kịch Hồ Thiên Nga sẽ tiếp tục sáng đèn thêm một suất vào tối 12-10, tại Nhà hát Thành phố.

THÚY BÌNH