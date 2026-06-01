Tàu cá bốc cháy lúc rạng sáng, thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng

Sáng 1-6, UBND phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, một tàu cá của ngư dân tỉnh Nghệ An đang neo đậu tại bến Lạch Ghép bất ngờ bốc cháy, thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy tàu cá

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 1-6, tàu cá NA-90972-TS của ông Trần Văn Sáu, sinh năm 1968, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại bến Lạch Ghép, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thuyền trưởng tàu là anh Lê Công Tuấn, sinh năm 1997, trú tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu không có người. Tàu cá này dài 14,85m, công suất 136CV, hành nghề lưới kéo; nhập bến Lạch Ghép từ 17 giờ 13 phút ngày 22-5.

Lực lượng chức năng và ngư dân hỗ trợ dập lửa

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Ghép phối hợp với UBND phường Ngọc Sơn và các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy. Lực lượng chức năng cũng huy động phương tiện, kêu gọi các tàu cá của người dân gần khu vực tham gia ứng cứu.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy thiêu rụi phần cabin, đầu máy tàu và hệ thống ngư lưới cụ

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, phần cabin, máy tàu và hệ thống ngư lưới cụ trên tàu bị thiêu rụi. Thiệt hại ban đầu về tài sản ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

DƯƠNG QUANG