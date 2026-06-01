Phía Bắc nắng nóng, Nam bộ tiếp diễn mưa dông

Bước sang tháng 6, Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, Nam bộ và Tây Nguyên tiếp diễn mưa dông, cục bộ có mưa to do tác động của gió mùa Tây Nam.

Ngày 1-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc bộ, trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 50%-55%.

Tại Hà Nội, thời tiết chủ đạo là nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng tập trung từ trưa đến đầu giờ chiều. So với đợt nắng nóng cuối tháng 5, cường độ đợt này thấp hơn. Từ ngày 4 đến 5-6, Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa dông trở lại.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 2-6, nắng nóng mở rộng ở Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 3 đến 5-6, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng tại Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; sau đó còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Trong khi đó, Nam bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên mưa dông vẫn duy trì. Tại TPHCM, mưa có thể xuất hiện từ giữa buổi sáng, trước hết ở khu vực phía Đông và phía Bắc, khu vực giáp Đồng Nai, sau đó mở rộng ra các nơi khác. Một số khu vực có khả năng có mưa vừa đến mưa to.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, mưa rào và dông tập trung vào chiều tối. Cơ quan khí tượng lưu ý, ngày 2 và 3-6, Nam bộ và khu vực Nam Trung bộ cần đề phòng mưa lớn cục bộ. Mưa dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PHÚC VĂN