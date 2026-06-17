Sức sống cơ sở

Chợ Bình Tây tái hiện không gian Tết Đoan Ngọ

SGGPO

Trong hai ngày 17 và 18-6, phiên chợ “Đoan Ngọ sum vầy” có chủ đề “Chợ trong chợ”, là sự tái hiện hình ảnh phiên chợ truyền thống tại chợ Bình Tây (TPHCM). Đến với phiên chợ, người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa mộc mạc đậm chất Nam bộ.

Sáng 17-6, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây (TPHCM), tổ chức phiên chợ “Đoan Ngọ sum vầy” tại khu hoa viên Nhà lồng chợ Bình Tây. Tại đây có các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Tết Đoan Ngọ, như: bánh ú tro, bánh ú bá trạng, các loại bánh dân gian, trái cây, hoa tươi, nước giải khát cùng nhiều đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP.

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Phiên chợ “Đoan Ngọ sum vầy” tái hiện hình ảnh phiên chợ truyền thống. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Điểm nhấn của phiên chợ là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Các tiểu thương được khuyến khích áp dụng thanh toán bằng mã QR và các nền tảng điện tử, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm hiện đại cho khách hàng.

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Giới thiệu bánh ú tro tại phiên chợ. Ảnh: ĐÌNH DƯ
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Khách ghé mua bánh tại phiên chợ. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phiên chợ “Đoan Ngọ sum vầy” tại chợ Bình Tây là sự nỗ lực của địa phương trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và kích cầu tiêu dùng.

ĐÌNH DƯ

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