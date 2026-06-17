Chợ Bình Tây tái hiện không gian Tết Đoan Ngọ

Sáng 17-6, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây (TPHCM), tổ chức phiên chợ “Đoan Ngọ sum vầy” tại khu hoa viên Nhà lồng chợ Bình Tây. Tại đây có các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Tết Đoan Ngọ, như: bánh ú tro, bánh ú bá trạng, các loại bánh dân gian, trái cây, hoa tươi, nước giải khát cùng nhiều đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP.
Điểm nhấn của phiên chợ là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Các tiểu thương được khuyến khích áp dụng thanh toán bằng mã QR và các nền tảng điện tử, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm hiện đại cho khách hàng.
Phiên chợ “Đoan Ngọ sum vầy” tại chợ Bình Tây là sự nỗ lực của địa phương trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và kích cầu tiêu dùng.