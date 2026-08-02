Nhịp sống khỏe từ sân tập thể thao cộng đồng

Giữa nhiều lựa chọn rèn luyện sức khỏe, câu lạc bộ (CLB) 4H Martial Art, thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TPHCM, vẫn đều đặn thu hút người dân đến tập luyện mỗi ngày. Từ những buổi học miễn phí đến các lớp tập duy trì, đã góp phần thắp lửa cho phong trào thể thao cơ sở.

Ươm mầm đam mê

Đều đặn các ngày thứ ba, năm và bảy (từ ngày 23-7 đến 13-8), từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 40, phòng tập CLB 4H Martial Art (phường Phú Thọ, TPHCM) lại sôi động bởi tiếng hô nhịp thực hiện động tác, những cú đấm cơ bản, cách di chuyển hay tư thế phòng thủ, tiếng găng tay chạm bao cát... của gần 20 học viên.

Đây là lớp Muay miễn phí cho cộng đồng do CLB phối hợp với Trung tâm tổ chức.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn CLB 4H Martial Art để rèn luyện sức khỏe (ẢNH: THƯ NGUYỄN)

Người phụ trách CLB là nhà vô địch Muay thế giới Huỳnh Hà Hữu Hiếu và các cộng sự từ đội tuyển TPHCM. Thay vì chỉ tập trung vào thành tích thi đấu hay mục tiêu kinh doanh, nữ võ sĩ Hữu Hiếu mong muốn đưa CLB võ thuật đến gần hơn với cộng đồng, tạo cơ hội cho mọi người được tập luyện, nâng cao thể chất và hình thành lối sống lành mạnh.

Không nhất thiết phải theo con đường chuyên nghiệp, việc duy trì tập luyện sẽ mang đến thể lực và sức khỏe tốt hơn. Các bài tập có động tác đơn giản, phù hợp với nhiều lứa tuổi, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Không khí tại CLB luôn tràn đầy năng lượng. Em Trần Nguyễn Hoài Nam (15 tuổi, phường Phú Thọ) cho biết: “Sau vài buổi tập, em cảm nhận rõ cơ thể mình khỏe và nhanh nhẹn hơn. Tập mệt nhưng rất vui, về em ngủ ngon hơn”.

Ở một góc phòng tập, Hồng Phấn (15 tuổi) chăm chú thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của huấn luyện viên (HLV).

“Em tập Muay chủ yếu để rèn luyện sức khỏe, ổn định cân nặng và giải tỏa căng thẳng. Các động tác không quá khó nhưng giúp cải thiện rõ rệt thể lực, phản xạ và kỹ năng tự vệ. Mặt khác, em cảm thấy vóc dáng cân đối hơn nhờ thường xuyên vận động,” Hồng Phấn cho biết.

Duy trì sức khỏe cho người dân

Sau khi trải nghiệm các lớp học miễn phí, nhiều học viên đã tìm thấy niềm yêu thích với võ thuật và mong muốn theo đuổi tập luyện bài bản hơn. Đáp ứng nhu cầu đó, CLB 4H Martial Art duy trì các lớp chuyên sâu dành cho học viên từ 7 tuổi trở lên với học phí 800.000 đồng/ tháng cùng 3 môn chính là Muay, Kickboxing và Boxing.

Theo HLV Sang Rai Phà (thành viên CLB), chương trình tập luyện xây dựng theo lộ trình rõ ràng, gồm 2 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Người mới tập sẽ được hướng dẫn kỹ thuật nền tảng để rèn luyện sức khỏe, thực hiện đúng tư thế và hạn chế chấn thương. Với học viên muốn phát triển cao hơn, CLB sẽ tập trung vào kỹ năng phản xạ, tốc độ và khả năng đối kháng.

Mỗi buổi tập diễn ra bài bản từ khâu khởi động, đánh gió, luyện kỹ thuật cá nhân, đối luyện đến rèn sức bền với bao cát. Nhờ vậy, các môn võ trở nên gần gũi, không kén người tập và phù hợp với cả người có thể lực yếu muốn cải thiện sức bền, ổn định tim mạch.

Những đổi thay tích cực ấy thể hiện qua lời kể của nhiều học viên trẻ tuổi. Hai chị em Trần Minh Pháp (10 tuổi) và Trần Ngọc Kim Mỹ (12 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) đã gắn bó với CLB gần một năm theo định hướng của gia đình nhằm rèn luyện kỹ năng tự vệ.

Em Minh Pháp cho hay: “Ban đầu em hơi rụt rè vì nghĩ bản thân sẽ không theo được các động tác. Thế nhưng HLV rất kiên nhẫn hướng dẫn em. Em được học nhiều kỹ thuật bổ ích về đòn tay, đòn chân, đòn chỏ. Việc vận động thường xuyên giúp em giải tỏa áp lực học tập, giảm cân và trở nên nhanh nhẹn hơn”.

Theo ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, những đóng góp của CLB 4H Martial Art và võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của những người làm thể thao thành phố đối với cộng đồng. Điều này phù hợp với định hướng phát triển của ngành thể thao TPHCM hiện nay, đó là song song với việc phát triển thể thao thành tích cao, còn mở rộng phong trào tập luyện trong người dân, qua đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái thể thao đô thị hiện đại, thiết thực và gần gũi với người dân.

NGUYỄN ANH