Sức sống cơ sở

Một ngày làm chiến sĩ dân quân ở phường Long Trường

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Chương trình "Một ngày làm chiến sĩ dân quân" với chủ đề "Trải nghiệm để trưởng thành"

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 1-8, Ban Chỉ đạo hè, Ban Chỉ huy quân sự và Đoàn phường Long Trường phối hợp tổ chức chương trình "Một ngày làm chiến sĩ dân quân" với chủ đề "Trải nghiệm để trưởng thành" dành cho con em cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức và thanh, thiếu niên độ tuổi 10-14 trên địa bàn phường.

Ban tổ chức hy vọng có thể trang bị cho thanh, thiếu niên một số kiến thức quân sự; giáo dục ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp thanh thiếu niên rèn luyện bản lĩnh, ý chí, nêu cao ý thức kỷ luật đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, sống nghĩa tình, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hình thành kỹ năng sống tự lập. Từ đó xây dựng cho bản thân lối sống đẹp, sống có ích, vì cộng đồng.

Trong chương trình, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ Việt Nam, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới, tập võ tự vệ - Vovinam, học gấp xếp nội vụ, rèn luyện thể chất và nhiều hoạt động bổ ích.

QUỲNH YÊN

Từ khóa

Long Trường Dân quân Thanh thiếu niên trưởng thành tập võ tự vệ

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