Chợ Lớn Food Story 2025: Hương sắc ngũ vị hội tụ

Từ ngày 5 đến 7-12 , UBND các phường Chợ Lớn, An Đông và Chợ Lớn phối hợp tổ chức Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 3 năm 2025 với chủ đề “Hương sắc ngũ vị”, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo, TP.HCM).

Sự kiện năm nay quy tụ gần 60 gian hàng, giới thiệu nền ẩm thực truyền thống Việt - Hoa phong phú, kể cả những món đồ ăn nhanh, các dòng đồ uống giải khát và đặc sản địa phương.

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 3 năm 2025 sẽ khai mạc vào tối 5-12



Đến với lễ hội, du khách không chỉ thưởng thức các món ngon mà còn có dịp khám phá nét văn hóa lâu đời của cộng đồng người Hoa xưa.

Tại khu vực ẩm thực Việt - Hoa sẽ có nhiều món ăn đặc trưng, như: hào chiên, bánh bao, há cảo, mì Singapore, hoành thánh, cơm gà, bún, dimsum...

Với nhóm đồ ăn nhanh, nhiều thương hiệu quen thuộc như hamburger Chía Núi, bánh mì Tăng, bánh bắp, BreadTalk, bánh Ngũ Phúc, bít tết Tawaza, gà rán Ông Lee… sẽ là sự lựa chọn không thể bỏ qua của các bạn trẻ

Không gian đồ uống và giải khát cũng đa dạng không kém với trà sữa BOH, MayCha, Tam Hảo, PandaTea, Mê Trà, Chasing, Táo Tào cùng nhiều thương hiệu khác.

Tại lễ hội, khu vực đặc sản – gia vị giới thiệu những sản phẩm chủ lực của Mikko, Vianco, Cholimex, VietCoco, Bamboo Food…

Với sự kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm cộng đồng, Chợ Lớn Food Story 2025 hứa hẹn trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ. Đến với lễ hội, thực khách sẽ cảm nhận một hành trình khám phá thú vị, đầy màu sắc của ẩm thực Việt - Hoa ngay giữa lòng TPHCM.

ĐÌNH DƯ