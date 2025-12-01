Sức sống cơ sở

Phường Chợ Quán công bố bộ biểu trưng nhận diện

Bộ nhận diện mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong xây dựng hình ảnh, định vị thương hiệu và lan tỏa bản sắc văn hóa – lịch sử của Chợ Quán. 

Chiều 1-12, phường Chợ Quán tổ chức Lễ công bố biểu trưng nhận diện và các ấn phẩm quảng bá hình ảnh địa phương năm 2025.

Phường Chợ Quán tổ chức Lễ công bố biểu trưng nhận diện và các ấn phẩm quảng bá hình ảnh địa phương năm 2025

Bộ nhận diện mới sẽ là bước chuyển quan trọng trong xây dựng hình ảnh, định vị thương hiệu và lan tỏa bản sắc văn hóa – lịch sử của Chợ Quán, hướng đến mục tiêu “văn minh – hiện đại – nghĩa tình”. Logo được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp truyền thống, thể hiện đặc trưng của vùng đất gắn liền với tiến trình phát triển đô thị Sài Gòn xưa.

Theo đó, màu đỏ chủ đạo của logo tượng trưng truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên; màu vàng gợi sự phồn vinh, thịnh vượng của vùng đất “Chợ”; màu trắng thể hiện sự minh bạch, liêm chính và hình ảnh chính quyền phục vụ nhân dân. Chữ “Chợ Quán” thư pháp cách điệu mang nét giao thoa Việt – Hoa, tạo cảm giác gần gũi và khẳng định bản sắc riêng của địa phương.

Biểu trưng còn nổi bật với hình ảnh rồng cách điệu lấy cảm hứng từ địa lý phường – nơi hợp lưu của kênh Tàu Hũ, Kênh Đôi, Kênh Tẻ và Rạch Bến Nghé, tạo thế “đầu rồng” nhìn từ trên cao, biểu trưng cho sự thịnh vượng và hội nhập. Hình khối ấn triện tượng trưng tính chính thống, vững vàng, đồng thời gợi hình ảnh chiếc bàn trong quán xưa – nguồn gốc tên gọi Chợ Quán.

Thông điệp xuyên suốt của logo là xây dựng “phường Chợ Quán văn minh, hiện đại, nghĩa tình vì hạnh phúc nhân dân”, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng phát triển của cộng đồng địa phương.

Lễ công bố là bước khởi đầu để phường Chợ Quán triển khai đồng bộ bộ nhận diện mới, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương trong giai đoạn phát triển bền vững thời gian tới.

ĐÌNH DƯ

