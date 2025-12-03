TPHCM: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho 168 phường, xã, đặc khu

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng phát biểu khai mạc hội nghị,

Sáng 3-12, Sở Nông nghiệp-Môi trường TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức chuyên trách về môi trường của 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng cho biết, chương trình tập huấn nhằm thực hiện Kế hoạch số 87 của UBND TPHCM triển khai Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Tham dự tập huấn, các đại biểu được cập nhật, triển khai các chính sách, quy định mới trong công tác bảo vệ môi trường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời được nghe báo cáo các chuyên đề: Nâng cao năng lực quản lý môi trường cấp xã; Triển khai công tác thu phí nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng khẳng định, Sở NN-MT nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong tổ chức không gian của TPHCM mới. Mục tiêu nhất quán là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Chính vì lẽ đó, Sở NN-MT đã tổ chức các cuộc tập huấn, với nội dung rất thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của phường xã thị trấn.

"Đây là công việc cần được tiến hành rất khẩn trương nhằm mục đích giúp các phường xã thị trấn bắt tay ngay vào xử lý các công việc liên quan khi tổ chức mô hình chính quyền hai cấp", ông Nguyễn Trường Thắng chia sẻ

