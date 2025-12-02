Phường Vườn Lài lấy ý kiến quy hoạch công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Hội nghị lấy ý kiến được tổ chức nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và phát huy vai trò của người dân trong công tác quy hoạch đô thị tại địa phương.

Chiều 2-12, UBND phường Vườn Lài (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và các tổ chức liên quan đối với phương án quy hoạch tổng mặt bằng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Cùng tham dự hội nghị có đại diện Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc TPHCM; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; cùng đại diện cấp ủy, Ban công tác mặt trận, đoàn thể của hai khu phố 36 và 37.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày phương án quy hoạch với các khu chức năng như quảng trường, mảng xanh, đường đi dạo, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phụ trợ. Nhiều ý kiến đóng góp cần quan tâm đến tính khả thi trong quá trình triển khai dự án, trong đó có bố trí thêm nhiều cây xanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

UBND phường Vườn Lài ghi nhận toàn bộ ý kiến, giao bộ phận chuyên môn tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét theo quy định.

ĐÌNH DƯ