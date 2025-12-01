Phường Tân Sơn Hòa: Ra mắt mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện các sở, ban, ngành và người dân trên địa bàn phường.

Phường Tân Sơn Hòa ra mắt 5 đội hình nòng cốt, tiên phong xây dựng phường hạnh phúc, đồng hành cùng người dân nâng cao chất lượng cuộc sống

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Tân Sơn Hòa, kỳ vọng sẽ xây dựng thành công mô hình phường hạnh phúc

Tại buổi lễ, phường Tân Sơn Hòa chính thức giới thiệu 5 đội hình nòng cốt - lực lượng chủ lực đưa mô hình đi vào đời sống, gồm:

Đội hình Chính quyền phường triển khai chương trình “Chính quyền số - Điều hành thông minh, chung tay cùng khu phố xây dựng phường hạnh phúc”, tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc minh bạch, hiện đại, phục vụ người dân.

Đội hình Công an phường đảm nhiệm chương trình “An toàn - Không ma túy”, vì “Hạnh phúc cho mỗi gia đình - Bình yên cho từng khu phố” chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và bảo vệ thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại, tệ nạn xã hội.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra tọa đàm “Ngại hỏi nhưng muốn biết” với sự tham gia của các chuyên gia y tế

Đội hình Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai chương trình “Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương - lan tỏa hạnh phúc”, trực tiếp hỗ trợ người dân khó khăn và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Đội hình hưởng ứng Ngày hội toàn dân 15-3-2026 với chương trình “Cùng gửi gắm niềm tin, chung sức dựng xây phường hạnh phúc” nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân trong phát triển địa phương văn minh, bền vững.

Người dân phường Tân Sơn Hòa chia sẻ những thắc mắc xoay quanh các vấn đề về sức khỏe

Đội hình Phòng khám chuyên khoa da liễu Medcare là đơn vị y tế đồng hành cùng phường, tiên phong triển khai dự án truyền thông sức khỏe “Ngại hỏi nhưng muốn biết”, tập trung cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và chăm sóc sức khỏe học đường, vị thành niên.

Hoạt động đồng diễn dưỡng sinh mang đến không khí phấn khởi buổi sáng đầu tuần

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường nhấn mạnh mô hình là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn và khỏe mạnh, với người dân là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Ở giai đoạn đầu triển khai, dự án đã tiếp cận gần 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục...

CẨM TUYẾT