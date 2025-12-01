Bến Cát (TPHCM): Hiệp thương, giới thiệu 51 người ứng cử đại biểu HĐND

Ngày 1-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Cát tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Bến Cát khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, sau khi được nghe thông báo số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã thảo luận thống nhất số lượng người được giới thiệu ra ứng cử.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại phường Bến Cát

Theo đó, 51 người được giới thiệu ứng cử với cơ cấu đầy đủ các thành phần gồm: khối Đảng, khối Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo, đại diện khu phố; đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế.

Các đại biểu đã thảo luận thống nhất số lượng 51 người được giới thiệu ra ứng cử

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 được diễn ra đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch.

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND phường Bến Cát sẽ tiến hành điều chỉnh, thông báo cho các cơ quan, tổ chức để tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường Bến Cát khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

TÂM TRANG