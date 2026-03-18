Vi phẫu nối 4 ngón tay đứt lìa vì máy cắt giấy

Ngày 18-3, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, vừa tiếp nhận và phẫu thuật vi phẫu nối 4 ngón tay bị đứt lìa hoàn toàn cho nam bệnh nhân L.C.Q. (64 tuổi) do tai nạn máy cắt giấy.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đứt lìa các ngón II, III, IV, V bàn tay phải.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định đây là ca bệnh phức tạp do vị trí đứt tại khớp liên đốt gần và đốt xa, mô mềm dập nát nghiêm trọng.

Đặc biệt, bệnh nhân lớn tuổi và có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, làm tăng cao nguy cơ tắc mạch sau nối.

Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật vi phẫu suốt 8 giờ liên tục (từ 18 giờ đến 2 giờ sáng) để nối lại 4 ngón tay cho người bệnh gồm: cố định lại xương, nối mạch máu, thần kinh và nối gân gấp duỗi từng ngón tay. Quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do mạch máu đầu xa rất nhỏ, kèm theo sự bầm dập khá nhiều, nên quá trình phẫu thuật phải hết sức kỹ lưỡng và tinh tế để bảo tồn được các mạch máu và khâu nối thành công.

BS-CK2 Nguyễn Cao Viễn, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình, Trưởng đơn vị Vi phẫu - Tạo hình, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, sau vi phẫu, các ngón tay đã hồng hào, tưới máu tốt, người bệnh sẽ sớm hồi phục để có thể tiếp tục tập vật lý trị liệu nhằm nhanh chóng phục hồi chức năng vận động của các ngón tay.

"Khi gặp các trường hợp đứt lìa chi việc sơ cứu đúng sẽ tăng thêm tỷ lệ thành công cho ca phẫu thuật. Cần rửa qua nước sạch nếu có, sau đó đem quấn gạc sạch quanh chi đứt lìa, tiếp đến bọc vào túi ni lông và cuối cùng bỏ vào thùng đá. Mục đích để tránh cho chi đứt lìa tiếp xúc trực tiếp với đá thời gian lâu gây bỏng mạch máu khâu nối sẽ dẫn đến thất bại”, BS-CK2 Nguyễn Cao Viễn khuyến cáo.

THÀNH SƠN