Sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA

Chiều 9-7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi được báo chí trong nước và quốc tế quan tâm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Liên quan đến việc Việt Nam và các nước thành viên của Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) vào ngày 2-7, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán. Hiệp định này sẽ nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các đối tác lên 18.

Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quốc gia thành viên EFTA để sớm ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết của hiệp định.

* Về việc xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, đây là chủ trương chiến lược và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào; góp phần củng cố an ninh quốc phòng của Việt Nam.

Đến nay, giai đoạn 1 của dự án với 100 trường đang được tích cực triển khai để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ cho năm học 2026 - 2027.

* Về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng tại một số địa phương của Trung Quốc, trong đó có vụ vỡ đập tại Nam Ninh, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 8-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Đến nay, cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong các đợt thiên tai vừa qua. Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để sẵn sàng các biện pháp bảo hộ kịp thời nếu có công dân Việt Nam gặp khó khăn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khuyến cáo, công dân liên hệ đến đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao trong trường hợp cần thiết.

PHƯƠNG ANH