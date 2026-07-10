Món quà nghĩa tình trao tặng nhân dân Venezuela

Ngày 9-7 (giờ địa phương), Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế và khoản kinh phí 15.000 USD cho chính quyền và người dân Venezuela.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, thay mặt đoàn trao tặng số tiền và phần quà cho Venezuela. Clip: MINH HẢI

Số tiền 15.000 USD được trao tặng tại buổi lễ là khoản đóng góp tự nguyện từ các thành viên trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. Cùng với số kinh phí này, các trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cũng được bàn giao trực tiếp nhằm kịp thời hỗ trợ công tác y tế và an sinh xã hội tại địa phương.

Quang cảnh đổ nát sau trận động đất ở Venezuela nhìn từ trên cao. Ảnh: MINH HẢI

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, món quà tuy nhỏ về mặt vật chất nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, tinh thần sẻ chia và tình đoàn kết quốc tế sâu sắc của các thành viên trong đoàn nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung dành cho đất nước Venezuela.

Bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của đoàn Việt Nam, Tổng Thư ký chính quyền bang La Guaira Daniel Mata khẳng định, sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về mặt nguồn lực cho địa phương, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia.

Đoàn Việt Nam trao vật phẩm y tế hỗ trợ người dân Venezuela. Ảnh: MINH HẢI

MINH HẢI (từ bang La Guaira, Venezuela)