Chính trị

Đối ngoại

Món quà nghĩa tình trao tặng nhân dân Venezuela

SGGPO

Ngày 9-7 (giờ địa phương), Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế và khoản kinh phí 15.000 USD cho chính quyền và người dân Venezuela.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, thay mặt đoàn trao tặng số tiền và phần quà cho Venezuela. Clip: MINH HẢI

Số tiền 15.000 USD được trao tặng tại buổi lễ là khoản đóng góp tự nguyện từ các thành viên trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. Cùng với số kinh phí này, các trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cũng được bàn giao trực tiếp nhằm kịp thời hỗ trợ công tác y tế và an sinh xã hội tại địa phương.

cover.jpg
Quang cảnh đổ nát sau trận động đất ở Venezuela nhìn từ trên cao. Ảnh: MINH HẢI

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, món quà tuy nhỏ về mặt vật chất nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, tinh thần sẻ chia và tình đoàn kết quốc tế sâu sắc của các thành viên trong đoàn nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung dành cho đất nước Venezuela.

Bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của đoàn Việt Nam, Tổng Thư ký chính quyền bang La Guaira Daniel Mata khẳng định, sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về mặt nguồn lực cho địa phương, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia.

K_HA6923.JPG
Đoàn Việt Nam trao vật phẩm y tế hỗ trợ người dân Venezuela. Ảnh: MINH HẢI
Tin liên quan
MINH HẢI (từ bang La Guaira, Venezuela)

Từ khóa

Hỗ trợ nhân dân Venezuela vượt qua khó khăn bang La Guaira Món quà nghĩa tình trao tặng nhân dân Venezuela

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn