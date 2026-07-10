Đoàn Việt Nam kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela và về nước vào chiều 9-7 (giờ địa phương).

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam lên máy bay về nước tại sân bay quốc tế Simon Bolivar ở thành phố Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: VIETNAM+

Chiều 9-7 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã rời bang La Guaira lên đường về nước, hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo sau hơn 2 tuần làm việc tại địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của quốc gia Nam Mỹ.

Trước khi lên đường, đoàn đã trao tặng trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, lều bạt và quyên góp 15.000 USD để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại sân bay quốc tế Simon Bolivar ở thành phố Maiquetia, bang La Guaira, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ; Đại tá Vũ Thế Trung, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela; cùng cán bộ Đại sứ quán và Phòng Tùy viên Quốc phòng đã tiễn đoàn.

Đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela phụ trách các đoàn cứu trợ quốc tế, ông Daniel Gasparri bày tỏ cảm kích trước việc Việt Nam, dù cách Venezuela nửa vòng trái đất, đã nhanh chóng cử lực lượng và viện trợ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.

Ông đánh giá sự hỗ trợ của Việt Nam là kịp thời, thiết thực trong bối cảnh Venezuela đang gặp nhiều khó khăn, đồng thời cảm ơn tình cảm và sự sẻ chia của các thành viên trong đoàn.

Đoàn Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an. Đây là lần thứ ba Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Nhiều thành viên trong đoàn từng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Đoàn Việt Nam trao tặng trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, lều bạt…, và quyên góp 15.000 USD ủng hộ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Vietnam+

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira, đoàn đã phối hợp tìm kiếm, đưa hàng chục thi thể ra khỏi các công trình đổ sập, xác định và bàn giao nhiều vị trí nghi có nạn nhân cho lực lượng chức năng Venezuela.

Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà và hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.

Ghi nhận những đóng góp của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể đoàn; Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên và Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn góp phần lan tỏa truyền thống nhân ái, tinh thần trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Venezuela.

Theo TTXVN