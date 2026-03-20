Chốt tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành.

Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành

Theo Bộ Xây dựng, dự án Cảng HKQT Long Thành dự kiến sẽ đưa vào vận hành khai thác thương mại giai đoạn 1 vào cuối năm 2026.

Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện giữa trung tâm TPHCM và các tỉnh lân cận với Cảng HKQT Long Thành, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ các dự án do địa phương là cơ quan chủ quản.

Cụ thể, các dự án thành phần 1, 3, 5, 7 thuộc dự án đường Vành đai TPHCM; dự án thành phần 1, 3 thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án xây dựng đường tỉnh 25C cần được đưa vào khai thác trong quý 2-2026.

Đối với các dự án do Bộ Xây dựng và các cơ quan khác làm chủ quản gồm: dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ trong tháng 3-2026; hỗ trợ các nhà thầu bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Ban QLDA 85 và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; tuyến kết nối T1, T2... nỗ lực đưa công trình vào khai thác sử dụng đồng bộ, chậm nhất trong tháng 4-2026.

