Chủ đầu tư cam kết hoàn thiện hạ tầng để người mua được cấp sổ hồng

Ngày 30-10, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, đã tháo gỡ vướng mắc đối với 4 dự án nhà ở thương mại để tiến tới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua.

4 dự án nhà ở thương mại được tháo gỡ vướng mắc gồm: Dự án khu nhà ở phường Phước Long do Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 làm chủ đầu tư (CĐT); khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại Riviera Point, Giai đoạn 1B, phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Riviera Point làm CĐT; chung cư cao tầng số 6-8 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thạnh do Công ty Cổ phần Tecco làm CĐT; khu dân cư Savimex, phường Phú Thuận do Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh doanh Savimex làm CĐT.

Buổi làm việc của Tổ Công tác 1645 ngày 30-10. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với dự án khu nhà ở phường Phước Long, dự án có tổng số 135 nền và một chung cư, bao gồm 2 nền đã bàn giao cho nhà nước do hoán đổi đất công. Trong đó đã cấp 94 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho CĐT. CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà đối với 36 căn nhà, gồm 28 căn đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 8 căn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng đã đề nghị CĐT liên hệ với các đơn vị có liên quan để thực hiện một số công việc như bàn giao hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch, xử lý xây dựng sai phép... Đồng thời, CĐT phải có báo cáo rõ và có cam kết thời gian thực hiện về việc bàn giao hạ tầng, việc điều chỉnh quy hoạch 1/500, gia hạn sử dụng đất. Sau khi hoàn thành báo cáo, CĐT gửi cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để làm cơ sở cấp sổ hồng cho người mua.

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng chủ trì. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với dự án khối nhà chung cư 6, 7, 8 khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại Riviera Point, dự án có quy mô 518 căn (giai đoạn 1B). Sau khi lắng nghe báo cáo của CĐT và các thành viên trong tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng đã yêu cầu CĐT phải làm việc với Phòng Kinh tế đất (thuộc Sở NN-MT) để làm rõ phần nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, CĐT phải thực hiện cam kết hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông, giấy phép môi trường... để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người mua.

Đối với 2 dự án còn lại, các thành viên tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua.

THANH HIỀN