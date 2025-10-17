Gần 800 căn hộ được tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng

Sáng nay 17-10, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng, đã có buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà tại một số dự án.

Quang cảnh buổi làm việc, sáng 17-10. Ảnh: ĐỖ TRÀ GIANG

Theo đó, Tổ Công tác đã họp xem xét dự án chung cư cao tầng và thương mại – dịch vụ - văn phòng tại lô H2-01 (Khối B) và H2-04 (Khối D), khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, TPHCM do Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú làm chủ đầu tư. Trong đó, lô khối B có tổng 375 căn hộ ở và 10 căn thương mại dịch vụ; lô khối D có tổng 300 căn hộ ở và 6 căn thương mại dịch vụ.

Ban đầu, dự án được UBND TPHCM giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (Invesco) sử dụng. Sau đó, Công ty Vĩnh Phú đã nhận chuyển nhượng 2 khu đất trên, và được cập nhật biến động chủ sở hữu. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, công trình đã được nghiệm thu, PCCC cũng được cấp phép.

Tuy nhiên, về vướng mắc thực hiện 20% nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng có trả lời 2 lô đất trên không bắt buộc dành 20% quỹ đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Do đó, sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng kết luận đồng ý tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án nói trên.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác cũng xem xét đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu của nền đất số 1009, lô Ac16, đường 10A lộ giới 12m, Khu A, diện tích 79,2m2 thuộc dự án An Phú – An Khánh do Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.

Phó Tổng Giám đốc thường trực HDTC Nguyễn Văn Út cho biết, 176 nền đất nói trên đã được chuyển nhượng cho khách hàng trước thời điểm cổ phần hóa. Khi cổ phần hóa doanh nghiệp cũng đã loại trừ, không đưa vào giá trị doanh nghiệp.

“Do đó, việc tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà không ảnh hưởng gì. Hiện nay, công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người dân”, ông Nguyễn Văn Út trình bày.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ quan thuế TPHCM cũng cho biết, hiện Công ty HDTC còn nợ thuế 350 tỷ đồng.

Do đó, các thành viên Tổ công tác đề nghị chờ ý kiến chính thức từ cơ quan CSĐT sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận. Về khoản nợ thuế, đại diện Văn phòng Đăng ký Đất đai cho biết, cũng có trường hợp nợ thuế nhưng doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi chuyển nhượng tài sản thì cơ quan thuế sẽ thu phần nghĩa vụ liên quan. Do đó, trường hợp HDTC cũng có thể áp dụng.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đề nghị sau cuộc họp này, Cơ quan thuế và Công an TPHCM có ý kiến bằng văn bản. Trong trường 2 cơ quan trên đồng ý, Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM sẽ cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp trên.

ĐỖ TRÀ GIANG