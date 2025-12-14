Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện gắn biển cho công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Sáng 14-12, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức Lễ khánh thành, gắn biển thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Khung cảnh Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4

Dự án do PV Power làm chủ đầu tư với tổng số vốn khoảng 1,4 tỷ USD. Với tổng công suất 1.624 MW, dự án sẽ cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ), dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Nhờ đó, nhà máy đạt hiệu suất hơn 62%, thuộc nhóm cao nhất hiện nay. Dự án đã hoàn thiện mô hình vận hành từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo ổn định, linh hoạt và hiệu quả.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân nhà máy

Là dự án LNG đầu tiên của Việt Nam, trong quá trình triển khai, dự án phải đối mặt với nhiều “khúc mắc chưa từng có tiền lệ”, từ việc hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển điện khí LNG, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ cao, đến xử lý khối lượng lớn thủ tục đầu tư – xây dựng. Dẫu vậy, dự án vẫn được duy trì tiến độ và chất lượng nhờ sự quyết liệt của Petrovietnam, PV Power cùng sự hỗ trợ sát sao của các cơ quan quản lý, tạo nền tảng để hai nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam vận hành ổn định trong thời gian tới.

Dự án nhận được sự đồng hành, tài trợ của các tổ chức tín dụng quốc tế uy tín như SACE (Ý), SERV (Thụy Sĩ), KSURE (Hàn Quốc), SMBC (Nhật Bản), ING (Hà Lan), Citi (Mỹ) cùng Vietcombank (Việt Nam). Trong suốt quá trình triển khai, dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan.

Công nhân vận hành nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam

Trong suốt quá trình xây dựng, có 3.257 cán bộ, công nhân viên và người lao động của chủ đầu tư, tổng thầu và 138 nhà thầu tham gia thi công; khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000m³ bê tông được lắp đặt; tổng thời gian làm việc ghi nhận tới 10 triệu giờ công. Việc đưa nhà máy đi vào vận hành không chỉ bổ sung nguồn điện mới có hiệu suất cao, mà còn củng cố vai trò của Petrovietnam /PV Power trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân.

Theo định hướng chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Tập đoàn xác định phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng, trong đó điện khí LNG là trụ cột của cơ cấu năng lượng quốc gia. Dự án NT3&4 là hiện thực sinh động của chiến lược này, thể hiện khả năng biến tầm nhìn dài hạn thành các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng cũng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá những nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu trong và ngoài nước trong việc đưa vào vận hành dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng.

PHÚ NGÂN