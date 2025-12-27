Chủ động, trách nhiệm, tạo nền tảng để TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, HĐND Thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; chủ động, kịp thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách của thành phố; tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát.

Sáng 27-12, HĐND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng hoa và quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến Thường trực HĐND TPHCM và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà lưu niệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến tập thể Thường trực UBND TPHCM và đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐND TPHCM và UBND TPHCM trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà lưu niệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhằm ghi nhận những đóng góp, sự phối hợp trách nhiệm và hiệu quả trong công tác điều hành, phục vụ hoạt động của HĐND TPHCM trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị, về phía trung ương có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Về phía TPHCM, dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy TPHCM; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí Thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); Nguyễn Văn Lộc, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (trước đây).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa của Thành ủy TPHCM chúc mừng hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, hội nghị tổng kết nhằm đánh dấu nhiệm kỳ hoạt động của HĐND Thành phố trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen; là dịp để HĐND Thành phố nhìn lại một cách có hệ thống, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và là diễn đàn dân chủ để HĐND Thành phố thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới đạt được kết quả cao hơn.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Minh thông tin, nhiệm kỳ 2021–2026 diễn ra trong bối cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp với nhiều biến động khó lường và chưa từng có tiền lệ. Thành phố vừa phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phải nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới để đảm bảo an sinh, ổn định đời sống cho nhân dân.

Cùng với đó, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương đối với Thành phố.

"Trong bối cảnh đó, HĐND TPHCM đã bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy; yêu cầu chỉ đạo của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể; thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND Thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; chủ động, kịp thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách của thành phố; tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng điều hành của chính quyền thành phố", Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý và theo dõi việc giải quyết các vấn đề kiến nghị, phản ánh của nhân dân tiếp tục được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp và thực chất hơn. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND ngày càng có sự đồng bộ, nhịp nhàng và chặt chẽ, phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần của nhân dân Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND TPHCM trong nhiệm kỳ còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Minh định hướng hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của HĐND Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả.

Đồng thời, đề xuất các định hướng, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của HĐND Thành phố, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

