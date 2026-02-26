Tổng Bí thư Tô Lâm: Bảo đảm các quyết sách ban hành sát thực tiễn, hợp lòng dân

Sáng 26-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 (đoàn ĐBQH TP Hà Nội) dự hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tới dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ phường Hoàn Kiếm đến các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa. Tại đây, cử tri nghe tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên và trao đổi ý kiến.

Trình bày chương trình hành động, Tổng Bí thư Tô Lâm cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền, bảo đảm các quyết sách được ban hành sát thực tiễn, hợp lòng dân, có tầm nhìn chiến lược và khả năng tổ chức thực hiện cao; cùng Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề hệ trọng của quốc gia.

Tổng Bí thư cũng khẳng định tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cử tri Thủ đô, chịu sự giám sát của cử tri; giữ mối liên hệ thường xuyên, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và kịp thời phản ánh với Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đặc biệt coi trọng việc tiếp thu các ý kiến sâu sắc của cử tri, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những góp ý trực tiếp phục vụ hoạch định các định hướng chiến lược hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị phát triển của Thủ đô và cả nước. Tổng Bí thư khẳng định luôn ý thức rõ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc chịu sự giám sát của cử tri; báo cáo, giải trình đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa đại biểu và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc cử tri, sáng 26-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trên cương vị Tổng Bí thư và là ứng cử viên đại biểu Quốc hội đại diện cử tri Thủ đô, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu các ưu tiên trong chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện thể chế phát triển, nhất là thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật, cơ chế, chính sách, xây dựng, môi trường; nâng cao quản trị quốc gia theo hướng minh bạch, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, sáng 26-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư cũng cho biết sẽ thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến cử tri Thủ đô về kỷ cương pháp luật, an toàn xã hội, đạo đức công vụ, chất lượng quản trị nhà nước; đồng thời cùng Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, phát huy vai trò trung tâm chính trị, hành chính quốc gia.

Trả lời cử tri về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và môi trường an ninh khu vực biến động, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Nghị quyết Đại hội XIV xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Theo đó, đối ngoại, hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ chủ yếu, có tầm quan trọng hàng đầu, cần được triển khai thường xuyên, chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả, với mục tiêu giữ vững hòa bình để ổn định, ổn định để phát triển, phát triển để nâng cao sức mạnh tổng thể của đất nước. Tổng Bí thư cho biết thời gian tới, hoạt động đối ngoại của Việt Nam sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn, hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời các vấn đề cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cử tri Lê Hoàn Châu đặt câu hỏi: nếu tiếp tục được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị thành thể chế pháp luật để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, thực sự là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc như thế nào”?

Trả lời, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, với trách nhiệm người đứng đầu Đảng và là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 yêu cầu: Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định, lâu dài. Hai là, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ba là, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển.

