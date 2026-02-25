Kiểm tra công tác chuẩn bị tại 4 khu vực bầu cử sớm ở TPHCM

Chiều 25-2, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại 4 khu vực tổ chức bầu cử sớm trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sớm sẽ đồng loạt khai mạc vào lúc 7 giờ sáng 26-2.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 và số 2 (phường Phước Thắng), đoàn làm việc với các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và lực lượng dân quân thường trực. Trọng tâm kiểm tra là việc lập, niêm yết danh sách cử tri; công tác bảo đảm an ninh, an toàn; phương án tổ chức bỏ phiếu đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra công tác bầu cử sớm tại Hải Đoàn 129

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn), đoàn kiểm tra công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong việc rà soát hơn 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ công tác tại nhà giàn DK1, Lữ đoàn 125. Phương án tổ chức bỏ phiếu sớm trên đất liền và cơ động tàu ra các điểm nhà giàn, tàu trực cũng được xem xét kỹ lưỡng nhằm bảo đảm đúng quy trình, thủ tục.

Đại diện UBND phường Phước Thắng niêm yết danh sách cử tri tại Hải đoàn 129

Đối với khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Tam Thắng) tại sân bay Vũng Tàu, đoàn ghi nhận công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công nhân sự, niêm yết danh sách cử tri đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra công tác bầu cử sớm tại Chi đội kiểm ngư số 2

Tàu kiểm ngư 260 chuẩn bị xuất bến đem thùng phiếu ra các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển để các cử tri bỏ phiếu sớm

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thọ biểu dương tinh thần chủ động của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát chặt chẽ từng khâu, nhất là danh sách hơn 4.500 cử tri thuộc diện đặc thù không thể bỏ phiếu ngày 15-3, đồng thời chủ động lập các phương án dự phòng khi có sự cố xảy ra. Việc kiểm tra toàn diện 4 khu vực bầu cử sớm nhằm bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

NGUYỄN NAM