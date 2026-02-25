Kiểm tra công tác chuẩn bị tại 4 khu vực bầu cử sớm ở TPHCM

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 và số 2 (phường Phước Thắng), đoàn làm việc với các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và lực lượng dân quân thường trực. Trọng tâm kiểm tra là việc lập, niêm yết danh sách cử tri; công tác bảo đảm an ninh, an toàn; phương án tổ chức bỏ phiếu đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.
Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn), đoàn kiểm tra công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong việc rà soát hơn 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ công tác tại nhà giàn DK1, Lữ đoàn 125. Phương án tổ chức bỏ phiếu sớm trên đất liền và cơ động tàu ra các điểm nhà giàn, tàu trực cũng được xem xét kỹ lưỡng nhằm bảo đảm đúng quy trình, thủ tục.
Đối với khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Tam Thắng) tại sân bay Vũng Tàu, đoàn ghi nhận công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công nhân sự, niêm yết danh sách cử tri đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm.
Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thọ biểu dương tinh thần chủ động của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát chặt chẽ từng khâu, nhất là danh sách hơn 4.500 cử tri thuộc diện đặc thù không thể bỏ phiếu ngày 15-3, đồng thời chủ động lập các phương án dự phòng khi có sự cố xảy ra. Việc kiểm tra toàn diện 4 khu vực bầu cử sớm nhằm bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.