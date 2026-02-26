Chậm nhất đến ngày 22-3, TPHCM công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND

Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 22-3, Ủy ban Bầu cử TPHCM sẽ gửi biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI; công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 26-2, Ủy ban Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu ở các tỉnh, thành và 3.321 điểm cầu ở cấp xã.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu TPHCM có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt Ủy ban Bầu cử TPHCM): Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường báo cáo tình hình triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đến thời điểm hiện nay, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn TPHCM được triển khai bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Thành phố đã hoàn thành việc công bố danh sách các ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, các địa phương đang tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử theo đúng luật định; đồng thời triển khai ghi hình ứng cử viên, in ấn tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên để cung cấp đến cử tri theo dõi, nghiên cứu.

Đối với bầu cử sớm, từ sáng 26-2, TPHCM đã tổ chức bỏ phiếu tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn. Đến nay, công tác tổ chức tại các khu vực này được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu. Từ nay đến ngày bầu cử (15-3), TPHCM tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, cập nhật danh sách cử tri; phát thẻ cử tri; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Cụ thể, các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được tổ chức từ ngày 23-2 đến ngày 14-3. Thành phố dự kiến phát thẻ cử tri từ ngày 5-3 đến ngày 12-3.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 22-3, Ủy ban Bầu cử TPHCM sẽ gửi biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI về Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng thời công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử. Trong đó, hoan nghênh TPHCM và một số địa phương đã có phương án về việc tổ chức bầu cử sớm tại một số điểm.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ghi nhận các phương án tổ chức bầu cử tại địa bàn đặc thù như khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện, vùng sông nước, khu vực đông dân cư, nhiều lao động tạm trú được chuẩn bị để chủ động. Các công việc được tiến hành đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát hướng dẫn và mốc tiến độ, nhiều nội dung thực hiện sớm.

Về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho tới ngày bầu cử 15-3, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công việc.

Đồng thời tập trung tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho bầu cử.

Cùng với đó là việc tổ chức thực hiện công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm nhất đến ngày 25-3 theo đúng luật định.

VĂN MINH