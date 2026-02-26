Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 339/QĐ-TTg phân công thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, để đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ sẽ làm việc với các địa phương

Cụ thể, Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó là tình hình triển khai tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; các công trình, dự án trọng điểm đã khởi công trong năm 2025; các chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo phân công, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm việc với TPHCM và TP Hà Nội; 26 thành viên Chính phủ khác sẽ làm việc với các địa phương còn lại.

Thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương (hoàn thành trước ngày 8-3) theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng giao các bộ, cơ quan trung ương có bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc trước ngày 10-3, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

LÂM NGUYÊN