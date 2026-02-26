Sát cơ sở, gỡ khó từ thực tế

Để ngày hội toàn dân diễn ra chu đáo, an toàn, đoàn kết, dân chủ, các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Thành ủy TPHCM tổ chức đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Sẵn sàng mọi điều kiện

Tại TPHCM có 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn. Trước ngày diễn ra lễ khai mạc bầu cử sớm, chiều 25-2, đoàn khảo sát của Ủy ban bầu cử TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử TPHCM làm trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại 4 khu vực nói trên.

Các cử tri khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Phước Thắng) xem danh sách thông tin ứng cử viên ĐBQH, ĐB HĐND trước ngày bầu cử ẢNH: NGUYỄN NAM

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sớm sẽ đồng loạt khai mạc vào 7 giờ sáng ngày 26-2, đến nay mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ biểu dương tinh thần chủ động của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát chặt chẽ từng khâu, nhất là danh sách hơn 4.500 cử tri thuộc diện đặc thù không thể bỏ phiếu ngày 15-3.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại các khu vực này cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, sẵn sàng cho cử tri làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, giàn khoan, tàu trực và nhà giàn DK1. Tại phường Phước Thắng, các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng; danh sách cử tri, nội quy, hòm phiếu chính và phụ được rà soát, niêm phong đúng quy định.

Gần 600 cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, gồm lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển, hải đoàn và dân quân thường trực. Để bảo đảm quyền bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ ngoài khơi, phương án vận chuyển thùng phiếu ra biển được chuẩn bị kỹ lưỡng, an toàn. Ở xã Long Sơn, khu vực bỏ phiếu số 3 với khoảng 500 cử tri thuộc Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân được tổ chức chu đáo.

Tài liệu về ứng cử viên được chuyển sớm để cử tri nghiên cứu; các điểm bỏ phiếu trên biển thực hiện thống nhất, đúng quy định. Phường Tam Thắng có hơn 2.800 cử tri, chủ yếu là người lao động tại Vietsovpetro. Do đó, địa phương linh hoạt bố trí thời gian phù hợp ca kíp, xây dựng phương án bảo quản, giám sát thùng phiếu chặt chẽ.

Không để bị động

Trong công tác chuẩn bị bầu cử, một số địa phương còn gặp lúng túng. Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú Lê Thị Kim Hồng cho biết, có tình trạng cử tri có hộ khẩu thường trú nhưng không cư trú thực tế tại địa phương, số này chiếm tỷ lệ khá cao. Địa phương không thể liên lạc được với nhóm cử tri này, do đó gặp lúng túng trong việc để lại hay đưa ra khỏi danh sách cử tri.

Còn ở phường Cầu Kiệu phát sinh trường hợp cử tri thường trú tại địa bàn nhưng đang tạm trú nơi khác. Khi phường hướng dẫn người dân đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú, một số UBND phường nơi đó lại từ chối tiếp nhận và yêu cầu người dân quay về nơi thường trú...

Từ ý kiến của địa phương, đại diện các sở, ngành, cơ quan liên quan đã có giải đáp ngay. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Phong cho biết, theo quy định, đối với trường hợp cử tri thường trú nhưng không có mặt tại địa phương và không liên lạc được, quy định vẫn phải ghi tên vào danh sách cử tri. Địa phương cần thông qua người thân để gửi lời mời cử tri về địa phương bỏ phiếu.

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để cử tri đi bầu cử. Theo quy định, nếu cử tri có nguyện vọng đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú (trước 24 giờ diễn ra bầu cử), địa phương phải tiếp nhận và hướng dẫn chu đáo, không được gây khó khăn hay từ chối. Đồng chí yêu cầu các địa phương tuân thủ quy định, Ủy ban bầu cử TPHCM sẽ xử lý nghiêm các địa phương “đá bóng” trách nhiệm trong việc lập danh sách cử tri.

Từ những chỉ đạo cụ thể của đại diện các sở, ngành và lãnh đạo thành phố, các địa phương cho biết đã bám sát để triển khai, từ đó gỡ được khó khăn. Để công tác chuẩn bị bầu cử đạt kết quả cao nhất, các địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn các thành viên Tổ bầu cử và thẩm tra lý lịch của lực lượng này. Cùng với đó, tập trung mạnh mẽ cho công tác tập huấn.

Đến nay, phường Bến Thành đã tổ chức 20 buổi tập huấn về các nội dung khác nhau. Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành khẳng định, phường trang bị tốt nhất các kỹ năng để nhân sự làm công tác bầu cử thực hiện nhiệm vụ.

Tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM), nơi có gần 46.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại trụ sở chính và các vệ tinh, những ngày qua, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai tích cực. Theo ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn công ty, điểm thuận lợi là công ty không tổ chức làm việc vào chủ nhật, nên ngày bầu cử 15-3 tới đây, công nhân, người lao động của công ty chắc chắn sẽ không vướng bận về thời gian đi làm để đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp.

