Chủ động từng khâu, bảo đảm đúng quy định trong công tác bầu cử

Sáng 26-2, trước giờ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 khu vực bầu cử sớm của TPHCM, công tác chuẩn bị được hoàn tất với tinh thần chủ động, chặt chẽ, đúng quy định.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trước giờ khai mạc. Ảnh: NGUYỄN HUY

Dù từ sáng sớm có mưa khá nặng hạt, không khí tại các điểm bỏ phiếu vẫn khẩn trương, nền nếp; từng khâu từ kiểm tra danh sách cử tri, thùng phiếu đến bố trí an ninh, y tế được rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng vào việc.

Từ khoảng 6 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (phường Tam Thắng), công tác chuẩn bị diễn ra nhịp nhàng, khẩn trương.

Thành viên Tổ bầu cử có mặt đầy đủ từ sớm, nhanh chóng ổn định vị trí, đeo thẻ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Các khu vực chức năng được bố trí rõ ràng, thuận tiện cho cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.



Các khâu chuẩn bị được rà soát lần cuối một cách kỹ lưỡng: kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng; kiểm đếm tài liệu, phiếu bầu; sắp xếp danh sách cử tri; kiểm tra con dấu, biên bản, phù hiệu… Tất cả đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.

Cử tri nghiên cứu thông tin ứng cử viên. Ảnh: NGUYỄN HUY

Danh sách hơn 2.800 cử tri của khu vực được niêm yết đầy đủ, khoa học, giúp cử tri dễ dàng tra cứu.

Dưới mái che khu vực niêm yết, nhiều cử tri đến sớm, tranh thủ kiểm tra lại thông tin cá nhân, thẻ cử tri trước giờ khai mạc. Các thành viên Tổ bầu cử tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng cho cử tri.

* Từ 5 giờ 30 sáng 26-2, tại Hội trường Hải đoàn 129 (phường Phước Thắng, TPHCM), Tổ bầu cử khu vực số 1 đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI.

Danh sách 532 cử tri (184 trên đất liền, 348 trên biển) được rà soát lần cuối; thùng phiếu chính, phụ kiểm tra kỹ tình trạng niêm phong; nội quy phòng bỏ phiếu niêm yết trang trọng. Lực lượng bảo vệ, quân y được bố trí sẵn sàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước giờ khai mạc.

Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước giờ khai mạc. Ảnh: NGUYỄN HUY

* Tương tự, tại xã Long Sơn, khu vực bỏ phiếu số 3 gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có khoảng 500 cử tri. Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu trên đất liền được triển khai chu đáo; các điểm trên biển được hướng dẫn thống nhất về in ấn, bố trí, bảo đảm đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tế.

Danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên được chuyển sớm đến các đơn vị để cử tri nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu.

* Tại hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Tổ bầu cử đã hoàn tất các khâu trang trí khánh tiết, chuẩn bị sẵn sàng khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ. Danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên và nội quy phòng bỏ phiếu được niêm yết công khai tại vị trí thuận tiện nhất để các chiến sĩ dễ dàng nghiên cứu lần cuối.

Lực lượng an ninh được bố trí nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu số 3. Mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra các công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cử tri theo dõi danh sách, tiểu sử ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: MẠNH THẮNG

* Cũng từ sáng sớm 26-2, tại khu vực bỏ phiếu số 2, tổ bầu cử số 10 (phường Phước Thắng), nơi có cử tri thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực tổ bầu cử khẩn trương rà soát lần cuối các khâu chuẩn bị.

Danh sách cử tri được đối chiếu kỹ từng dòng; thẻ cử tri, con dấu, biên bản được kiểm tra đầy đủ. Hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được xem xét tình trạng niêm phong theo đúng quy định; nội quy phòng bỏ phiếu, danh sách và tiểu sử ứng cử viên niêm yết công khai, rõ ràng. Không gian phòng bỏ phiếu được bố trí gọn gàng, khoa học, bảo đảm thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền công dân.

Khu vực bỏ phiếu sẵn sàng để cử tri bầu cử. Ảnh: NGUYỄN NAM

Phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và y tế được xây dựng cụ thể; lực lượng chức năng phân công trực xuyên suốt trước, trong và sau thời điểm bỏ phiếu.

Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực số 2, đồng chí Hoàng Trung Hiếu (Chi đội Kiểm ngư kiểm ngư số 2), cho biết do đặc thù nhiều cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, công tác chuẩn bị được triển khai sớm và kỹ lưỡng từng chi tiết.

“Chúng tôi kiểm tra chặt chẽ danh sách, bảo đảm không để xảy ra sai sót; đồng thời xây dựng phương án quản lý, bảo quản hòm phiếu đúng luật, tuyệt đối an toàn”, đồng chí Hoàng Trung Hiếu nhấn mạnh.

Dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa to từ rạng sáng, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn có mặt từ sớm, sẵn sàng tham gia bầu cử. Không khí chuẩn bị vì thế càng thêm khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri tại khu vực đặc thù này.

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, công tác bảo đảm trật tự, an toàn càng được chú trọng. Lực lượng chức năng chủ động bố trí, hướng dẫn cử tri di chuyển an toàn, tránh trơn trượt; khu vực bỏ phiếu được giữ khô ráo, sạch sẽ, bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu.

TRÚC GIANG - THU HƯỜNG - THÀNH HUY - MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM