Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cập nhật thông tin trên VNeID phục vụ bầu cử

Chiều 26-2, Tổ công tác số 7 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm việc với đơn vị bầu cử số 9 Quốc hội và đơn vị bầu cử 25, 26, 27, 28 HĐND TPHCM (gồm các phường Gò Vấp, Hạnh Thông, An Nhơn, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông), nhằm nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM làm Tổ trưởng.

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp báo cáo với tổ công tác. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại buổi làm việc, các địa phương cho biết, ủy ban bầu cử của đơn vị đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, yêu cầu. Nhân dân trên địa bàn đồng thuận, quan tâm và ủng hộ; công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức.

Tuy nhiên, quá trình triển khai ở một số địa phương còn gặp khó khăn. Tại phường Gò Vấp, phần lớn cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ bầu cử đều kiêm nhiệm từ lĩnh vực khác, kinh nghiệm hạn chế nên ban đầu còn lúng túng.

Tại phường An Nhơn, kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền hiện được cấp chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, địa phương đề xuất thành phố xem xét bổ sung.

Phường An Hội Tây gặp vướng mắc trong việc lập danh sách cử tri. Cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an hiện chưa hỗ trợ chức năng này, nên địa phương phải làm thủ công, mất nhiều thời gian và không thể hiện đầy đủ một số thông tin. Bên cạnh đó, biểu mẫu danh sách cử tri có điều chỉnh về thông tin (ẩn số căn cước), ảnh hưởng đến tiến độ theo yêu cầu.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban c hỉ đạo bầu cử TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 kết luận buổi làm việc. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sau khi các thành viên tổ công tác trao đổi, làm rõ một số nội dung với địa phương, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Tổ trưởng Tổ công tác, đã kết luận buổi làm việc.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là trong điều kiện đội ngũ cán bộ, công chức phần lớn kinh nghiệm chưa nhiều.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí lưu ý, công tác tuyên truyền bầu cử cần được đẩy mạnh hơn. Hiện nay, hình thức tuyên truyền trực quan như băng rôn, khẩu hiệu chưa nổi bật, nội dung chưa thật sự thu hút, chưa làm rõ thông điệp “bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri”. Do đó, cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là thông qua sinh hoạt khu phố, các đoàn thể, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ trong bầu cử.

Các địa phương cũng cần chuẩn bị tốt công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tạo điều kiện để ứng cử viên và cử tri trao đổi, làm rõ chương trình hành động, góp phần lựa chọn người đủ tiêu chuẩn.

Đồng chí yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; việc lắp đặt các thiết bị như camera AI cần được tính toán phù hợp, bảo đảm quyền dân chủ, quyền riêng tư của cử tri khi thực hiện bỏ phiếu.

Liên quan công tác lập và cập nhật danh sách cử tri còn phát sinh nhiều vướng mắc, đồng chí đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID.

Trong đó, lực lượng công an phường cần phát huy vai trò nòng cốt trong hỗ trợ cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

CẨM NƯƠNG