Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử

Chiều 26-2, tổ công tác số 13 của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM) do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM, làm tổ trưởng đã đi khảo sát thực tế và làm việc với các địa phương về chuẩn bị công tác bầu cử.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và tổ công tác đi khảo sát thực tế. Thực hiện: VĂN MINH

Theo đó, tổ đến khảo sát, làm việc với các phường: Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới và Minh Phụng về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương.

Sau khi các địa phương báo cáo, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị Sở Nội vụ TPHCM khẩn trương hoàn thiện tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, các địa phương chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để thông tin đầy đủ, chính xác đến cử tri, bảo đảm nội dung được truyền tải đa dạng, phong phú và dễ tiếp cận.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri, không để xảy ra sai sót, bỏ sót; bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Các địa phương cũng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Đồng thời, tăng cường theo dõi, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định tình hình.

Trong quá trình tuyên truyền về các ứng cử viên, phải bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, khách quan giữa các ứng cử viên theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ ngày bầu cử; tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, an toàn tuyệt đối; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử TPHCM, từ nay đến ngày bầu cử (15-3), TPHCM tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, cập nhật danh sách cử tri; phát thẻ cử tri; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền. Các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được tổ chức từ ngày 23-2 đến 14-3. Thành phố dự kiến phát thẻ cử tri từ ngày 5-3 đến ngày 12-3. Chậm nhất đến ngày 22-3, Ủy ban Bầu cử TPHCM sẽ gửi biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI về Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng thời công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

