Ngày hội bầu cử sớm tại TPHCM: Bảo đảm quyền công dân của cử tri làm nhiệm vụ trên biển

Sáng 26-2, từ 6 giờ 30, các khu vực bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TPHCM đồng loạt diễn ra lễ khai mạc.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (phường Tam Thắng), đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM dự lễ khai mạc. Cùng thời điểm, các đồng chí lãnh đạo HĐND và Ủy ban bầu cử TPHCM cũng đã có mặt tại các điểm bầu cử sớm thuộc phường Phước Thắng và xã Long Sơn.

Sau nghi thức chào cờ và tuyên bố lý do, tổ bầu cử đề nghị cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ để lựa chọn đại biểu xứng đáng. Lúc 6 giờ 45, việc kiểm tra hòm phiếu được thực hiện công khai dưới sự giám sát của cử tri; cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ.

Tại các khu vực đặc thù, cán bộ, chiến sĩ và công nhân ngành dầu khí là những người đầu tiên bỏ phiếu.

Cử tri Nguyễn Thành Công, Chính trị viên Hải đội 301 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), cho biết đơn vị xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cử tri nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Không khí bầu cử diễn ra trật tự, an toàn, cử tri chấp hành đúng quy trình.

Là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, kỹ sư Phạm Minh Tuấn, Giàn trưởng CTK-3 (Vietsovpetro) bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thúc đẩy kinh tế biển, phát triển năng lượng xanh bền vững; sau khi bỏ phiếu, ông lên đường thực hiện ca làm việc 21 ngày ngoài biển.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 ở Hội trường Hải đoàn 129 (phường Phước Thắng), cử tri Phạm Tuấn Anh, Phó thuyền trưởng tập sự tàu 638 (Hải đội 921, Hải đoàn 129) cho biết lần đầu tham gia bầu cử sớm và dành thời gian tìm hiểu thông tin ứng cử viên trước khi lên đường làm nhiệm vụ dài ngày tại Trường Sa.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn), cử tri Lại Thế Công (Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) bày tỏ tin tưởng vào trình độ, năng lực, tâm huyết của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng; đồng thời tiếp tục quan tâm quốc phòng trên biển, có các hành động cụ thể để xây dựng tiềm lực quốc phòng trên biển.

Để bảo đảm quyền lợi cho cử tri làm việc biệt lập trên biển, công tác tổ chức được triển khai hết sức khoa học và chặt chẽ. Vietsovpetro lựa chọn địa điểm thuận tiện để bố trí khu vực bỏ phiếu; các điểm bỏ phiếu ngoài biển được trang trí đúng mẫu hướng dẫn, bảo đảm trang nghiêm, kín đáo theo quy định và có sự giám sát trực tiếp của đại diện Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng, cho biết với các trường hợp bất khả kháng không thể rời giàn khoan, Ủy ban bầu cử phường sẽ tổ chức đưa hòm phiếu phụ đến tận nơi. Việc vận chuyển hòm phiếu từ đất liền ra biển và ngược lại được giám sát trực tiếp, niêm phong nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn theo đúng quy định pháp luật.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Phước Thắng), lúc 8 giờ 30, hòm phiếu phụ được niêm phong, lập biên bản và bàn giao để đưa ra biển. Đến 9 giờ, tàu KN-260 rời bến mang theo hòm phiếu đến các tàu đang trực ngoài khơi.

Theo đồng chí Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cán bộ, chiến sĩ dù công tác trên biển vẫn thực hiện đầy đủ quyền công dân. Sau khi hoàn tất bỏ phiếu ngoài khơi, hòm phiếu phụ được niêm phong, vận chuyển về đất liền và tập kết tại điểm quy định để kiểm phiếu chung theo quy trình.

