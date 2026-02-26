Trong công tác tổ chức bầu cử, phải đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 26-2, Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 theo Kế hoạch 83 của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, làm việc với Ủy ban bầu cử các xã: Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, Long Hải, về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự trù các tình huống phát sinh

Đoàn do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THANH CHIÊU

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy xã Long Hải đề nghị có mô hình phòng để ghi phiếu và bỏ phiếu bầu để các địa phương tham khảo, thực hiện đồng bộ. Đồng thời, cần có video clip hướng dẫn cử tri đi bầu ra - vào thế nào cho phù hợp, đảm bảo trật tự, an toàn; tập huấn sớm việc phát phiếu, kiểm phiếu và ghi văn bản cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo các xã cũng cho biết đã dự trù một số tình huống phát sinh; chuẩn bị thùng phiếu phụ để khách vãng lai bỏ phiếu cũng như đem thùng phiếu đến tận nhà hộ có người lớn tuổi khó đi lại, bệnh nhân điều trị trong bệnh viện… tạo điều kiện cho cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Lãnh đạo xã Long Điền báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: THANH CHIÊU

Đến nay, các địa phương đã thẩm tra đầy đủ tư cách của các nhân sự phục vụ công tác bầu cử; đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật kỹ lưỡng danh sách cử tri.

Đặc thù khu vực có ngư dân đi biển nên các địa phương đã tập trung tuyên truyền đến đối tượng này. Lãnh đạo xã Long Hải thông tin, xã có khoảng hơn 4.000 cử tri đi biển và xã đã tuyên truyền, đề nghị các tàu cá ký cam kết vào bờ trước 7 ngày để thực hiện quyền công dân. Ngư dân đã cam kết sẽ vào bờ bỏ phiếu rồi mới tiếp tục ra khơi. Về vấn đề này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu chính quyền địa phương có hình thức chăm lo, quan tâm thiết thực đến ngư dân trong những ngày họ tạm nghỉ đánh bắt để đi bầu cử.

Các địa phương cũng chuẩn bị phối hợp với các đơn vị công an, quân đội để tổ chức bầu cử cho các tân binh nhập ngũ vào ngày 4-3.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Đặng Thị Hồng Vân. Ảnh: THANH CHIÊU

Rà soát kỹ, đảm bảo chính xác tuyệt đối về pháp lý

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương, đánh giá cao cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của 4 địa phương đã chuẩn bị tốt mọi mặt công tác để chuẩn bị bầu cử.

Nhất trí với ý kiến của lãnh đạo các địa phương, đồng chí đề nghị các cơ quan của thành phố ghi nhận để báo cáo, kiến nghị điều chỉnh để cơ sở vận hành thông suốt.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: THANH CHIÊU

Nhấn mạnh thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các địa phương phải vận động thuyết phục, tuyên truyền để người dân hiểu quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử; để người dân hiểu tham gia bầu cử, tham gia tiếp xúc cử tri là quyền thiêng liêng.

Cùng với đó, tạo tạo điều kiện tối đa cho khách vãng lai, cử tri lớn tuổi, bệnh nhân… thực hiện quyền bầu cử.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: THANH CHIÊU

Đồng chí yêu cầu công tác chuẩn bị bầu cử phải chú trọng sự đồng bộ, tính chính xác và tuân thủ pháp luật. Đồng bộ trong việc chọn lựa nhân sự, giới thiệu nhân sự và thực hiện các quy trình hiệp thương theo luật định để chọn ra ứng cử viên. Đồng bộ trong việc tổ chức cho ứng cử viên gặp gỡ cử tri, niêm yết danh sách cử tri để cử tri được rà soát lại nhân thân và lý lịch tư pháp của mình để chỉnh lý cùng với dữ liệu dân cư. Đồng thời, phải đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật, như rà soát kỹ danh sách cử tri, lập và niêm yết danh sách cử tri, lập và niêm yết danh sách ứng cử viên công khai, minh bạch, dân chủ.

Đồng chí cũng lưu ý tập huấn thật kỹ về nghiệp vụ cho tổ bầu cử, các nhân sự liên quan và nhân sự dự phòng ở tất cả các vị trí; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với tuyên truyền sâu rộng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ bầu cử; đảm bảo nguyên tắc bầu cử phải phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận. Ảnh: THANH CHIÊU

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc gợi ý, đây là dịp để các địa phương làm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bồi dưỡng lực lượng nòng cốt chính trị tại cơ sở. Do đó phải phát huy lực lượng chính trị cơ sở và vai trò của các đoàn thể nhân dân, thực sự là cầu nối vững chắc giữ niềm tin của cấp ủy tổ chức Đảng và chính quyền địa phương với nhân dân thông qua các đoàn thể. Đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đến quy trình thủ tục thực hiện từ sớm, từ xa, đúng quy trình, tránh sai sót về mặt pháp lý. Đồng chí nhấn mạnh phải rà đi rà lại các biểu mẫu để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Buổi kiểm tra, giám sát được tổ chức tại Đảng ủy xã Long Điền. Ảnh: THANH CHIÊU

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các địa phương tuyệt đối không sử dụng ngân sách sai mục đích và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử; tuyệt đối không nhận tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào đối với ứng cử viên liên quan đến công tác bầu cử. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tạo không khí phấn khởi, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri, công dân trong bầu cử.

THU HƯỜNG