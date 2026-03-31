Chủ động từ sớm, tổ chức bài bản, đạt hiệu quả cao

Qua công tác tổ chức bầu cử, TPHCM đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nổi bật là việc chủ động chuẩn bị từ sớm, triển khai hiệp thương chặt chẽ, ứng dụng công nghệ hiệu quả, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và đạt tỷ lệ cử tri tham gia cao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TPHCM

Chiều 31-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, báo cáo tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy định pháp luật về bầu cử liên quan đến dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ người ứng cử ĐB HĐND; việc triển khai thực hiện công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND các cấp”.

Theo đó, với sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy TPHCM, sự điều hành hiệu quả của Ủy ban Bầu cử TPHCM và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã thành công tốt đẹp. TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức bầu cử sớm (vào ngày 26-2) tại 4 khu vực với hơn 4.400 cử tri tham gia.

Việc bầu cử sớm đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chung của cả nước.

TPHCM ghi nhận hơn 9,6 triệu cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,06%; bầu đủ 38 ĐBQH, 125 ĐB HĐND TPHCM và 4.228 ĐB HĐND cấp xã.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, TPHCM rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử. Cụ thể, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, bám sát các chỉ tiêu, định hướng về cơ cấu, thành phần, chủ động chuẩn bị từ sớm. Đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TPHCM

Tại từng hội nghị hiệp thương đã chủ động xây dựng phương án số lượng nhân sự có số dư cao hơn quy định, nhằm dự phòng các trường hợp phát sinh, để bảo đảm sự chủ động.

Thành phố còn kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, vận động bầu cử và mạn đàm tiểu sử, bảo đảm phù hợp với từng địa bàn, từng thành phần cử tri.

Ngoài ra, công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành các hội nghị tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, linh hoạt trong điều hành, nhất là phát huy vai trò tham gia của cử tri.

NGÔ BÌNH