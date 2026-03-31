Tổng kết công tác bầu cử: Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng

Chiều 31-3, Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội theo hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả cuộc bầu cử vừa qua, tổng kết thực tiễn tổ chức triển khai từ Trung ương đến cơ sở, rút ra bài học kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện công tác bầu cử thời gian tới.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia…

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định khái quát, sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm rất cao của các cơ quan, tổ chức liên quan; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của đồng bào và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết về cuộc bầu cử do Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tại phiên họp, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo báo cáo tổng kết tại phiên họp

“Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện”, ông Lê Quang Mạnh nhấn mạnh.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, cuộc bầu cử có quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,7% - mức cao nhất qua các nhiệm kỳ, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của nhân dân; công tác lãnh đạo, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; không phát sinh tình huống phức tạp; số lượng đơn thư giảm so với nhiệm kỳ trước, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử an toàn, đúng pháp luật.

Nêu kiến nghị để phát huy thành công của cuộc bầu cử, Tổng Thư ký Lê Quang Mạnh đề xuất với Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo hướng bổ sung nghĩa vụ của cử tri; hoàn thiện quy định về cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu, đơn vị bầu cử; làm rõ thẩm quyền, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện quy định về danh sách cử tri, bỏ phiếu nơi khác, thời gian ứng cử, hiệp thương, công bố danh sách; nghiên cứu điều chỉnh thời gian bỏ phiếu, kiểm phiếu linh hoạt.

Đồng thời, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng điều chỉnh số lượng đại biểu HĐND gắn với dân số, diện tích, đặc thù địa bàn; xem xét tăng số lượng đại biểu cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với Chính phủ, đề nghị chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thống nhất, ổn định; chuẩn hóa biểu mẫu, hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng; điều chỉnh mốc thời gian, chế độ báo cáo phù hợp; nghiên cứu phân cấp hợp lý thẩm quyền trong tổ chức bầu cử; hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Đối với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị nghiên cứu đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phù hợp thực tiễn; tăng cường, cụ thể hóa vai trò giám sát sau bầu cử, nâng cao trách nhiệm đại biểu dân cử.

