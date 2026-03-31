Xây dựng chính quyền cơ sở sát dân, lắng nghe tiếng nói của người dân

Ngày 31-3, HĐND phường Diên Hồng, xã Cần Giờ (TPHCM) tổ chức kỳ họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

* Tại phường Diên Hồng, đại biểu HĐND phường đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường.

Kết quả, đồng chí Lê Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Tô Trung Kiệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường. Các Phó Chủ tịch UBND phường gồm các đồng chí: Hà Tuấn Phương, Trương Thị Minh Hạnh.

Các đại biểu HĐND phường bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường.

HĐND phường cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2025; nghị quyết thành lập và ra mắt 8 Tổ đại biểu HĐND phường; nghị quyết phê chuẩn nhân sự các Ban của HĐND phường, tạo cơ sở pháp lý để bộ máy chính quyền địa phương hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

* Tại xã Cần Giờ, kỳ họp đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ nhiệm kỳ mới. Đồng chí Võ Hữu Thắng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Hữu Thắng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Cần Giờ.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Võ Hữu Thắng chia sẻ, để xứng đáng với sự tín nhiệm của các đại biểu, tập thể chính quyền xã Cần Giờ sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng UBND xã vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân; nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Đảng ủy (trái) và Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ bỏ phiếu bầu tại kỳ họp.

CẨM NƯƠNG